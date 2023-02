Ende der Welt - Die tägliche Glosse Gespiegeltes Schweigen

Allerdings hält der eingeschäumte Kunde unter krepppapierbehalskragter Nylonschürze bei der Rasur ohnehin stille: Jeder hektische oder trotzige Ruck des Kinns brächte ihn in noch größere Gefahr als die, in der er sich schon befindet. Eine geschärfte Schneide nahe an der Halsschlagader steigert die Andacht des Betroffenen.

Yoga am Scheitel!

Was bedeutet nun der „Silent Cut“ für die Menschen an Schere, fahrbarem Waschbecken und Trockenföhn? Sie müssen künftig entweder lossprudeln wie der antike Redner Demosthenes, der seine Aussprachedeutlichkeit schulte, indem er mit Kieseln im Munde zu sprechen übte. Oder, feierlich schweigend wie ein Butler, dem Handwerk nachgehen, bis das Ergebnis im Austausch mit der Kundschaft gewürdigt werden kann. Aber ist es das, was Rossinis Figaro in „Der Barbier von Sevilla“ ein „schönes Metier“ nennt? Auch Thomas Mann schickt in „Der Tod in Venedig“ seinen Herrn Aschenbach, der sich optisch verjüngen möchte, zum „barbiere“. Dessen Beredtsamkeit fällt weit harmloser aus als der Faschingsaufzug, in dem er den Aschenbach wieder aus dem Laden schickt: Tieflackschwarzes Haar, rougegepuderte Wangen, auf jung getrimmt bis zur grotesken Entwürdigung. Hören wir also weniger auf ihre Worte. Denn selbst, wenn sie nur noch schweigend schneiden – an ihren Taten können wir sie erkennen!