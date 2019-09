Ende der Welt - Die tägliche Glosse Gescheiterte Revolution im Kinderzimmer

Revolutionen sind ja nach Karl Marx die Lokomotiven der Geschichte – was er allerdings nie beantwortet hat: Was entspricht in der Welt des Schienenverkehrs einer gescheiterten Revolution? Der liegengebliebene Regionalexpress? Die umgekehrte Wagenreihenfolge? Die Verzögerung auf unbestimmte Zeit?

Dass ich mich mit Fragen wie diesen beschäftige, liegt an einer Revolution, die ich jüngst in meinen eigenen vier Wänden anzetteln wollte, die aber, so wie viele große Ideen, wegen konservativen Beharrungskräften – meinen Kindern - ins Stocken geraten ist. Keine Mumie, kein Dinosaurierskelett, ja nicht einmal Sachsen sind so konservativ wie die jüngsten Mitglieder meiner Hausgemeinschaft.

Um was es geht: Um die Umgestaltung des Kinderzimmers: Ein Stockbett statt zwei heiß geliebten Einzelbetten. Der Weg dahin: Manipulation, logisch: Das Thema wird nur in besten Zusammenhängen wie „Eisessen“ erwähnt. Und wir machen subtilen Druck: „Wisst ihr, 93% Eurer Freunde lieben Stockbetten!“. Was kann schon schiefgehen? Schließlich binden wir unsere Kinder in wichtige Entscheidungen der Familie ein - oder tun zumindest so. Proteste ignorieren wir– nach dem auch in der Politik erprobten Credo: „Wenn das Stockbett/der Flughafen/die neue Brücke/die Wiederaufbereitungsanlage erstmal steht, werden alle begeistert sein.“

Am Tag des Aufbaus dann: Katastrophe! Viel längeres Schrauben und Bohren – und entsprechend viel schlechtere Laune, bei allen. In den Nachrichten würde es hierzu heißen: „Unbestätigten Meldungen zufolge setzten die Eltern gegen die Demonstranten Gummibärchen ein.“ Dann, irgendwann, Präsentation der Umbauten: neues Stockbett, neuer Schreibtisch, mehr Platz. Sohn begeistert, Tochter in Tränen, sie mit dem Finger durch den Raum deutend: „Das mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich!“ An dieser Stelle zeigt sie auf neue Puppen.

Alois Glück ist bereits als Vermittler angefragt

Wir haben nun eine Test-Woche vereinbart – natürlich mit dem Hintergedanken, dass sich die Demonstranten an das neue Kinderzimmer gewöhnen mögen. Aber es ist mit allem zu rechnen. In der Zeitung wird stehen: Aus mit der Familie vertrauten Kreisen heißt es, es liefe alles auf einen runden Tisch zu. Und Alois Glück sei bereits als Vermittler angefragt.

Aber noch ist es nicht so weit! Noch hoffen wir auf ein Gelingen der Kinderzimmerrevolution. Pathos muss her, John F. Kennedy! „Noch vor dem Ende des Jahrzehnts werden wir ein Kind sicher auf ein Stockbett bringen und sicher auf die Erde zurück!“ Unsere Revolution wird siegen! Ach, wer weiß das schon.