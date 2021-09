Ende der Welt - Die tägliche Glosse Genderdebatte: Dampf raus à la Phettberg

Wir stehen vor einem, möglicherweise sogar dem entscheidenden Wochenende. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder erhofft nichts weniger als die Trendwende in den Umfragen, und das, obwohl Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, sein Amtskollege aus NRW, beim CSU-Parteitag heute und morgen in Nürnberg ebenfalls erwartet wird.

Alle müssen sich unterhaken, so Söder, es gehe nicht mehr um Stilnoten. Das sieht manche Kleinpartei schon des Längeren so, die schockierendsten Slogans hätten es wohl nicht mal mehr in den letzten Tagen von Weimar durch die Zensur geschafft. Tage der Entscheidung also, die am Sonntagabend gipfeln im zweiten „Triell“.

Alle sind in der Tätigkeit des Verbs erfasst

So hat – leider von der deutschsprachigen Öffentlichkeit wenig beachtet – der österreichische Denker, Aktionskünstler, frühere Pastoralassistent und Talkmaster Hermes Phettberg schon vor gut dreißig Jahren für seine Texte eine Methode des Genderns, richtiger: Ent-Genderns eingeführt, die weiterer Beachtung würdig wäre. Phettbergs „Diversität“, das nebenbei, und seine Zuständigkeit in Genderfragen dürften außer Frage stehen.

Alle sind in der Tätigkeit des Verbs erfasst, niemand ausgegrenzt. Und: diese verbindliche Arglosigkeit, die die y-Endung im Klang bewirkt, vergleiche „Baby“, würde den gerade in Wahlkampfzeiten sehr rauen Debattenton doch merklich entstressen. Wenn die Rivalen „das CSUy“ und „die „Grünys“ heißen, ist doch gar nicht mehr denkbar, dass die sich ernsthaft ins Gehege kommen.

Zwischen den natürlichen Geschlechtern dieser Gesellschaft zöge zumindest ein wenig an grammatikalischem Waffenstillstand ein. Seite an Seite auf dem Fernsehsofa, sähen dann am Sonntagabend die Wählys sich in Ruhe an, welches Trielly sich am besten anstellt.