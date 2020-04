Ende der Welt - Die tägliche Glosse Geld zurück beim Tanken?

Die Wiesn in München fällt aus, dafür gönnt sich Berlin gleich etliche "Oktoberfeste", einen Hofbräuhaus-Abklatsch gibt es schon am Alexanderplatz, und jetzt wollen sie allen Ernstes den Flughafen BER eröffnen - im Oktober! Eine Glosse von Heinz Gorr.

"Nach Wiesn-Absage: Bayerische Brauereien stiften Fässer für die Lagerung von Erdöl" - zugegeben, eine frei erfundene Schlagzeile. Aber Aussagen, die bislang als völlig absurd galten, traut man sich schon gar nicht mehr spontan als solche zu verlachen heutzutage. Man wird eher nachdenklich: Könnte ja sein, dass die systemrelevante Bier- der nicht minder systemrelevanten Ölindustrie unter die Arme greift, weil der das schwarze Gold niemand mehr abkauft und man nicht weiß, wohin damit.

Als am Montag der Preis für eine amerikanische Ölsorte ins Minus rutschte, so dass Händler etwas bezahlen mussten, wenn man ein paar Barrels abnahm, hatten hiesige Schnäppchenjäger bereits Dollarzeichen in den Augen: "Ich fahre zur nächsten Zapfsäule, tanke den Wagen voll und bekomme dafür noch 100 Euro", war in der Denkblase zu lesen.

Apropos Fantasie: Dieser Tage gab es die Meldung, dass der Hauptstadtflughafen BER Ende Oktober eröffnet wird - Oktober 2020 wohlgemerkt. Losprusten und Schenkelklopfen wie bei den Bierfässern? Eigentlich schon… aber diesmal ist es ernst gemeint! Echt jetzt? Die werden doch nicht wirklich…? Ausgerechnet in dem Monat, der dem größten Volksfest der Welt den Namen gab? Und das jetzt, wo hier die Wiesn ausfällt. Ist er das, der längst nicht mehr für möglich gehaltene Angriff auf Münchens Label "heimliche Hauptstadt"? Ja, könnte man meinen, denn wer auf dem Stadtportal berlin.de den Suchbegriff "Oktoberfest" eingibt, bekommt sofort 39.000 Ergebnisse.

Unser Franz-Josef-Strauß-Airport ist der beliebteste in ganz Deutschland, in Tegel landet niemand wirklich gern

Ja, wo samma denn? Fragt sich der Bajuware, wenn er rund um den Tag der deutschen Einheit durch Berlin flaniert - vom Alexanderplatz bis zum Kurt-Schumacher-Damm - überall Oktoberfeste! Eine "Berliner Wies'n" mit Apostroph vor dem "n" gibt es dort seit 1949, und ein "Hofbräu", das nicht "-haus" heißen darf, existiert seit Jahren in der Karl-Liebknecht-Straße - dem himmlischen Grantler Alois Hingerl tät' ein donnerndes "Luhja!" oder Schlimmeres entfahren, würde er auf der Suche nach einer süffigen Maß vor dem Abziehbild des heimischen Originals stehen. Und um das Fass zum Überlaufen zu bringen, setzen sie jetzt auch noch beim Flughafen an: Unser Franz-Josef-Strauß-Airport ist der beliebteste in ganz Deutschland, in Tegel landet niemand wirklich gern, Platz 10 von 10 im letzten Ranking.

Da haben wir's: die Hauptstadt will aufmucken gegen die heimliche, dem Luftfahrtdrehkreuz im Erdinger Moos den Garaus machen. Und wie könnte so eine Eröffnung dann bitte aussehen? Ein (Atemschutz-)Maskenball mit den Philharmonikern? Chinesisches Freibier aus der Brauerei in Wuhan? Vielleicht sollten uns wir Bayern trotz allem entspannt zurücklehnen, denn wie sagte der amtierende Berliner Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup im Mai 2017: "Ein Flughafen ist nie fertig."