Ende der Welt - Die tägliche Glosse Geld und Haare

Natürlich lässt sich über Geschmack nicht streiten. Niemals. Das gilt für karierte Jacketts genauso wie für durchsichtige Wickelröcke, Protzuhren oder Strümpfe in Sandalen. David Beckham hat sie jüngst getragen – sieht scheußlich aus, ist aber seine Sache.

Auch über das, was man so auf dem Kopf hat - will sagen, die Frisur, lässt sich nicht streiten, auch die ist Geschmacksache und ganz individuell verschieden.

Hochfrisuren, Langhaarfrisuren, gescheitelt, gegeelt, geigelt, gelockt oder geglättet, verlängert, gefärbt, geschnitten, geföhnt oder als Dreadlock, alles egal. Wichtig ist, was gefällt.

Lästern allerdings kann man schon mal – zum Beispiel über das Eichhörnchenfell in orange, das der US-Präsident als Frisur bezeichnet, das gelegentlich ins grau changiert oder auch ins saharabeige und das er, nach eigener Aussage, regelmäßig bearbeiten lässt.

Der arme Mensch, der sich als Trumps Friseur bezeichnet, muß sicher reichlich Spott ertragen, allein schon, weil er sich dazu bereiterklärt, diese, nun ja, Haarpracht überhaupt herzustellen. Nach Anweisungen der Sicherheitsberater im Weißen Haus vermutlich, denn die Frisur sitzt.

Die Gattin, Melania, die eine wohlgeformte Wallemähne trägt, kann es nicht sein, die die Rahmenrichtlinien für den Kopfschmuck ihres Donald bestimmt, das würde sich der Präsident wohl kaum gefallen lassen.

Den Trump-Friseur wird aber trösten, das er beim Schneiden des präsidialen Haarschopfs reich geworden ist. 70 000 Dollar hat Trump, wiederum nach eigener Aussage, für seinen Coiffeur in den letzten Jahren ausgegeben, eine Summe, für die Normalsterbliche ihre ganze Familie lebenslänglich beim Salon um die Ecke versorgen lassen könnten.

70 000 Dollar für ein Eichhörnchenfell. Nicht schlecht. Wobei Trump da nicht alleine ist. Es gibt so eine Art transatlantische Allianz. Emanuel Macron, stets fest frisierter Präsident aus Paris, hat laut seinen Unterlagen 20 000 Euro für Frisuren und Visagisten ausgegeben. Ob er färbt, wie Trump, ist allerdings nicht überliefert aber es sieht nicht so nach Fell aus. Das Färben übrigens hat ein deutscher Kanzler mal erbittert abgestritten, das wollen wir nicht vertiefen, es wird, wegen Unterlassungsklage, zu teuer. Dann wäre das Geld für Trumps oder auch Macrons Friseur futsch, so hoch lag damals die Strafandrohung.

Aber wie gesagt – jeder nach seiner Fasson

Am besten haben es frisurmässig doch tatsächlich Menschen mit Glatze, nicht wahr? Morgens aufstehen, ein Blick in den Spiegel, die Seitenhaare liegen, zwei links, zwei rechts, oben sind keine, und schon sieht man fesch aus. Farbe ist nicht nötig, ein Kamm auch nicht, zum Waschen genügt eine Hand voll Wasser. Zum Schneiden dient ein Elektroscherchen und, so man hat, der Partner oder die Partnerin, kostenfrei in aller Regel. Allenfalls ein wenig Creme für den oberen Kopfbereich, damit die Haut geschmeidig bleibt, und fertig.

Aber wie gesagt – jeder nach seiner Fasson. Das wusste schon der alte Fritz, aber der trug in aller Regel Perücke. Das tragen einer solchen nun hat Donald heftig bestritten – und es wäre auch kein schöner Anblick, wenn er sich unter seiner orangen Mähne ständig jucken würde, wegen der Flöhe.

Lassen wir das. Trump hat nun mal die Haare schön – und noch viel schöner wäre natürlich, wenn er den darunter liegenden Kopfteil auch noch benutzen würde, nämlich zum denken. Das allerdings machen viele Glatzköpfe ja auch nicht…