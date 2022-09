Ende der Welt - Die tägliche Glosse Geheime Botschaften

Sinnlich war das Schachspiel ja schon immer, und warum soll das Gehirn dabei allein Spaß haben, andere Körperteile wollen schließlich auch mal gewinnen, und sei es drahtlos. Gut, anspruchsvollere Texte wurden bis jetzt nicht per Vibrationsalarm verschickt, aber warum sollen wichtige Kurzinformationen nicht künftig auf diesem unkomplizierten Weg über den Unterleib ihren Adressaten finden? WhatsApp von hinten sozusagen, was den großen Vorteil hat, dass nicht nur beide Hände frei bleiben, sondern auch die vorderen Stirnlappen. Beteiligt ist ja nur das Rückenmark, dessen Auffassungsvermögen allerdings oft unterschätzt wird, nicht zuletzt von Arthur Schopenhauer.

Wir durchschreiten heute also wirklich die tiefsten Tiefen und höchsten Höhen

Ob er sich mit Schach genauso gut auskennt wie mit Massagesitzen, sei dahingestellt. Zuzutrauen wäre ihm, dass er sich über die Aktienkurse per Vibration auf dem Laufenden hält und wichtige Investitionen mit Hormonen erledigt, um seinen Körper so effizient wie irgend möglich zu nutzen. Andere setzen ja auch auf ihr Bauchgefühl. Damit wurde sogar Weltgeschichte geschrieben, warum nicht auch Schachgeschichte.

Ganz schon vibrierende Erkenntnisse, was? Schopenhauer schrieb übrigens mal: „Ein Mensch kann zwar tun was er will, aber nicht wollen was er will.“ Jetzt können Sie in Ruhe nachdenken!