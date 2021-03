Ende der Welt - Die tägliche Glosse Gebremste Glocken

Jeder kennt das Gefühl des Widerstands, wenn man etwas erreichen will, des "Gebremstwerdens". Manchmal sogar des "Ausgebremstwerdens". Hin und wieder allerdings ist der oder die ein oder andere auch selbst schuld, etwa, wenn er/sie vergessen hat, beim Auto die Handbremse zu lösen. Das kann schnell teuer werden. Aber das Gefühl, nur zäh voranzukommen, gibt es in vielen, eigentlich allen Lebenslagen. Sogar bei den Glocken im Kirchturm… Eine Glosse von Uwe Pagels.

Es gibt da so ein Gefühl von Widerstand. So, als würde man einfach nicht voran kommen, trotz aller Kraftanstrengung. Als würde man in einer zähen Masse laufen statt mit den neuen Turnschuhen. Viele, ach, die meisten Autofahrer, ja, auch die Autofahrerinnen kennen sowas – es bremst irgendwie, trotz 225 PS unter der Haube, der Wagen rollt nicht richtig, und an der Ampel ein schneller Start – Fehlanzeige. Der Fiat neben einem ist schon weg. Oft kommt dann noch ein ekliger Geruch hinzu, und: Es riecht verschmort, außerdem ist im Rückspiegel Rauch zu sehen.

Klar: Der geneigte Autofahrer oder -Fahrerin hat wieder mal vergessen, die Handbremse zu lösen – das Auto fährt langsam, kommt nicht voran und stinkt.

So gesehen ist es wie im richtigen Leben – vieles, was man gern beschleunigen möchte, kommt nicht voran, es bremst oder, böser noch: man wird gebremst, ob man nun will oder nicht! Alles geht nur zäh, und manchmal riecht es komisch. Das passiert immerzu: Im Job, wenn die Vorlage für die neue Projektidee wieder gestoppt wird und auf später, also nie, verschoben.

Ausbremsen funktioniert immer. Beim Bäcker zum Beispiel, nach 20 Minuten in der Warteschlange, gern auch im Regen, seit nur einer in den Laden darf, und dann ist das letzte Krusti schon weg – vom Kunden davor. Man selbst dafür nass. Klassischer Fall von ausgebremst, Stopp, Ende.

Manchmal ist es allerdings auch ganz sinnvoll, mit eher angezogener Handbremse unterwegs zu sein. Zumindest bildlich. Erinnern sie sich noch an den gebremsten Schaum, damals in den 60igern, in der Waschmittelwerbung? Tausende von Waschmaschinen wären übergelaufen, Fußböden ruiniert, Hosen versaut, – hätte nicht Dixan, so hieß das Waschpulver, mit gebremstem Schaum gearbeitet. Gottseidank!

Beim ersten Festtagsgeläut haben die dann so heftig geläutet, dass der Kirchturm angefangen hat, zu schwanken

Damit sind wir beim höchsten! Im schönen Aichach im bayrischen Schwaben hat man neue Glocken in den Kirchturm gehängt, bronzefarben, blinkend und ziemlich teuer. Beim ersten Festtagsgeläut haben die dann so heftig geläutet, dass der Kirchturm angefangen hat, zu schwanken. Das Geläut wurde ganz schnell um zwei, dann um vier Glocken reduziert – und was war es dann: gebremstes Geläut natürlich, zum Glück, denn sonst hätte Aichach womöglich noch neue Glocken, aber dafür keinen Kirchturm mehr. Also, Bremsen hat auch seine Vorteile.

Das mussten jetzt auch zwei Bundestagsabgeordnete erkennen, die schmutzige Geschäfte mit sauberen Gesichtsmasken gemacht haben, dabei viel verdienten, aber nun ausgebremst worden sind, von der allgemeinen Empörung. Mandate futsch, Parteimitgliedschaft auch, und Geld allein…nun ja. Hätten sie nur langsamer hantiert und freiwillig auf die Bremse getreten. Haben sie aber nicht und sind, um im Bild zu bleiben, voll gegen die Wand gefahren. Erfreulicherweise nicht gegen den Kirchturm in Aichach, der schwankt ja ohnehin schon.