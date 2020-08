Ende der Welt - Die tägliche Glosse Gartenkleber

Jetzt mal ganz unter uns: Kennen Sie das auch? Dieses Gefühl, dass einen vor allem im Frühjahr und im Herbst, aber auch im Sommer und Winter treffen kann? Diese magnetische Kraft, die einen nicht mehr los lässt, egal wie man ausschaut, egal zu welcher Tageszeit? Ja? Dann bin ich nicht allein mit dem Syndrom, das ich an dieser Stelle gerne als „Gartenkleber“ oder „Balkonkleber“-Syndrom in die Psychologie einführen möchte.

Was das sein soll, das Gartenkleber-Syndrom? Es ist das Phänomen, das Menschen zu den merkwürdigsten Jahres- und Tagezeiten treffen kann, wobei es vor allem in der Kombination „Schönes Wetter“ und „Wochenende“ auftritt. Kurzum: Wer am Gartenkleber-Syndrom leidet, ist unfähig, sich von der Garten- oder Balkonarbeit zu trennen. Sie klebt an einem, egal wer ruft, egal was drängt.

Hier ein Beispiel aus der Praxis: Nehmen wir an, ich will lediglich mit einem Schäufelchen, das irgendwo rumliegt, im Garten einen Löwenzahn ausstechen: Sofort sind in meinem Körper Botenstoffe unterwegs, die mich schnurstracks zu Spaten und anderem schweren Gerät greifen lassen - eh ich mich versehe, stehe ich in meinen schönsten Schuhen, bester Hose und weißestem Hemd im Hochbeet, obwohl wir in fünf Minuten zu einer Hochzeit fahren. Denn ja, der Gartenkleber hat Humor: Typischen Opfern des Gartenklebers macht es grundsätzlich viel mehr Spaß, in völlig ungeeigneter Festtagskleidung den Komposthaufen zu reformieren, als morgens in die offizielle Latzhose zu schlüpfen. Sämtliche Appelle „Wir müssen los“, „Schätzchen“, „Deine Hose wird dreckig“ verhallen da ungehört.

Für meine Kinder bin ich der verrückte Typ, der manisch im Garten buddelt

Um anderen Mut zu machen: Ich lebe seit vielen Jahren glücklich mit dem Gartenkleber-Syndrom, denn ich habe es auch geerbt. Ein typischer Samstag sah bei uns so aus, dass Vater und Kinder von früh bis spät irgendetwas in der Erde arbeiteten und wir gemeinschaftlich alle Appelle meiner Mutter ignorierten, seien es Rufe wie „Mittagessen!“, „Telefon!“, „Sportschau!“, „Wetten dass!“ oder „Gute Nacht!“. Dann, weil ohne Balkon oder Garten, war ich mehrere Jahre frei. Jetzt habe ich wieder einen Garten und der Gartenkleber hat mich fest im Griff. Für meine Kinder bin ich der verrückte Typ, der manisch im Garten buddelt und dabei allen anderen immer „Ja, ja, gleich!“ zuruft. Typisch Gartenkleber-Syndrom

Vielen Dank, dass ich darüber sprechen konnte. Wenn Sie demnächst hinter einer Hecke einen Mann hören, der nachts um drei im besten Hemd im Licht der Straßenlaterne wie irre im Garten arbeitet und ruft „Lass mich los, Gartenkleber, lass mich los, ich muss morgen arbeiten!“, dann wissen Sie, mit wem sie es zu tun haben.