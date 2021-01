Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ganz schön frostig

Es ist kalt um diese Jahreszeit, hier in Deutschland. Da ist ganz leicht ein menschliches Phänomen zu beobachten: Die Gänsehaut. Sie erscheint irgendwo am Körper, der Mensch beginnt zu frösteln. Das liegt aber nicht nur an den derzeitigen Temperaturen. Im Augenblick gibt es jede Menge Gründe, warum es einem kalt den Rücken hinunterläuft und sich die Haare aufstellen…. Eine Glosse von Uwe Pagels.

Es folgt jetzt eine anatomische Betrachtung des menschlichen Unterarms. Angenommen, der Unterarm ist von jeglicher Stoffbedeckung befreit, nackt also, und es ist, jedenfalls gefühlt, ziemlich kalt. Was passiert? Auf der Haut bilden sich ganz kleine, dafür zahlreiche Knubbel, die, - mehr oder weniger zahlreichen - Härchen richten sich auf, stacheln geradezu, kurz und gut: man fröstelt. Angelehnt an das wohlschmeckende Federvieh, wenn es keine Federn mehr hat, nennt man das auch Gänsehaut.

Grund für dieses Phänomen, ich meine das frösteln, gibt es derzeit reichlich. Abgesehen mal von den widrigen Temperaturen, gepaart mit Schneeregen oder Glatteis. Die sind normal um diese Jahreszeit, auch wenn sich der ein-oder andere angesichts der Kälte schon fragt, wo denn eigentlich der Klimawandel bleibt.

Wobei – neben der reinen Wetterkunde gibt es derzeit jede Menge Gründe dafür, dass sich im wahren Wortsinn die Haare aufstellen: jede noch so angenehme Temperatur und jede Aussicht auf Frühling und Sommer wird zur Makulatur, wenn man nicht raus darf, wegen Lockdown. Gerade eben hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet über Ostern sinniert, bis dahin könnte zu sein. Mindestens!

Osterspaziergang also um die Couch, oder im Treppenhaus, aber da auch nur alleine und ja nicht schnaufen, wegen der Aerosole! Oder der Tourismus-Beauftragte der Regierung. Der erklärt, vor Pfingsten gehe gar nix, keine Reisen, schon gar nicht in die Ferne, weil, Hochrisiko-Gebiet. Vielleicht im Sommer – oder auch nicht. Oder Lothar Wiehler, die Corona-Kassandra aus Berlin: Am Jahresende haben wir das Virus im Griff, sagt er – vielleicht, bei strengen Maßnahmen.

Wir waren beim frösteln, der Gänsehaut – angesichts solcher Nachrichten kann es einem nur kalt den Rücken herunterlaufen, oder es stellen sich die Nackenhaare auf oder eben die am Unterarm.

Ist aber auch wieder nicht schlimm, sieht ja keiner, wir sind eh allein. Und damit es auch an der Nase nicht zu kalt wird, tragen jetzt alle diese FFP2 – Masken, also alle, die es sich leisten können. Hier und da mag es eine vereinzelte Apotheke geben, die noch welche hat und sie kostenlos abgibt, an die Risikogruppen. Wer gibt schon gern zu, dass er zu einer solchen gehört? Und außerdem: ist es zulässig, noch auf die Straße zu gehen? Nur mit einem Stofflappen im Gesicht, weil man ja noch keinen FFP2-Schutzschild hat und ihn erst erwerben möchte?

Fragen über Fragen

Fragen über Fragen, über die man erst ins Grübeln und dann ins Zittern gerät. Und was, wenn das Virus weiter grassiert und munter vor sich hin mutiert?

Dürfen wir uns dann überhaupt nicht mehr bewegen? Maximal vom Schlaf bis ins Badezimmer und zum heimischen Computer? Aber auch das nur allein und mit Maske? Single-Appartements für alle?