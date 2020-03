Ende der Welt - Die tägliche Glosse Fußball-Kultur

In Deutschland wird ja oft und viel über Fußball gesprochen. Aber in letzter Zeit noch mehr als sonst. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Es tobt eine Diskriminierungs- Debatte im Fußball. Zielscheibe des Hasses ist Dietmar Hopp, der Eigentümer der TSG Hoffenheim, jenes Dorfclubs, den er mit seinen Millionen in die Bundesliga gehievt hat. Der diskriminierte Milliardär hat’s schwär“, könnte man reimen. Gehört er doch zu jener 1%- Spezies, die in dieser Woche auch Vertreter der Linkspartei erschießen oder zumindest einer „nützlichen“ Arbeit zuführen wollten.

Dass aber jene Regeln, die sich der DFB im Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung selber gegeben hat, jetzt als Schutzschild für einen Ballsport- Oligarchen zum Einsatz kommen, entbehrt dann doch nicht einem gewissen Zynismus. Oder anders gefragt, kann sich der nicht selber wehren? Es vergeht kein Fußballsamstag, an dem der Torwart auf dem Weg in sein Gehäuse von den gegnerischen Fans nicht mit „Arschloch, Wichser, Hurensohn!“ empfangen wird. Der muss das aushalten, ohne dass irgendein Empörungs- Hahn danach kräht.

Und sei’s drum. Fußballspiele haben mit distinguierten Kammermusik- Abenden seit jeher wenig gemein. Mittlerweile trägt ja nicht einmal mehr der Schiri schwarz. Wahrscheinlich, dass kein Fan rufen kann: „Schwarze Sau!“

Die taz hat in dieser Woche mal zusammen gestellt, was an Fan- Gesängen im Stadion so üblich war, als der Fußball noch Fußball war und nicht in erster Linie das Marketing- Instrument von Limonaden- , Auto-, oder Softwareherstellern. Kleine Auswahl gefällig?

„Hoeneß in den Knast!“

„Scheiß Millionäre“

„Husch, husch, husch, Neger in den Busch“

„Mainzelmännchen sind homosexuell“

Und man muss auch sagen, man kann immer versöhnliche Wege gehen

Langt schon. Wir sind hier schließlich auf Bayern 2, da geht’s gepflegt zu! Und man muss auch sagen, man kann immer versöhnliche Wege gehen. In Lübeck geschieht das in diesen Tagen. Das Günter- Grass- Haus startet eine Ausstellung mit dem Titel „Günter Grass - Mein Fußballjahrhundert“. Besucher können dort dann neben Manuskripten und Aquarellen des Meisters und Fußball- Fans Grass auch das Original -Tor des Länderspiels Brasilien- Deutschland von der WM 2014 bestaunen, bei dem Brasilien mit 1:7 untergegangen ist. Klingt doch nach einer geeigneten Strafe für renitente Fußball-Hooligans.

Vorschlag an den DFB:

Wer Hopp- Hass im Stadion verbreitet bekommt Stadionverbot, muss statt dessen 90 Minuten Grass- Aquarelle und Manuskripte anschauen und darf erst sechs Jahre nach dem Spiel das Tor bewundern. Das gegnerische versteht sich. Wobei das ja nach der Halbzeit immer das eigene wird. Oder umgekehrt. Für die Faschos übrigens noch als Hinweis: Grass schreibt sich nicht nur mit S-S, er war auch Mitglied.

Eben alles eine Frage der Perspektive.