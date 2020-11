Ende der Welt - Die tägliche Glosse Fucking, Austria

Sie hätten so fucking stolz sein können. Ja, da ist er schon – der erste blöde Wortwitz. Dabei kann Fucking in Österreich – oder wie es eben auf Englisch heißt: fucking, Austria, nichts dafür, dass es mit anderen Zungen gesprochen ganz neue Bedeutung erhält. Aber in globalen Zeiten mit diesem Potential hinterm Berg zu halten – schwierig.Sie hätten so fucking stolz sein können. Ja, da ist er schon – der erste blöde Wortwitz. Dabei kann Fucking in Österreich – oder wie es eben auf Englisch heißt: fucking, Austria, nichts dafür, dass es mit anderen Zungen gesprochen ganz neue Bedeutung erhält. Aber in globalen Zeiten mit diesem Potential hinterm Berg zu halten – schwierig.

Englische Touristen haben recht schnell gemerkt, dass hinter dem prüden Alpenpanorama richtig Sexiness steckt. Aber die Fuckinger sind leider recht empfindlich. Dabei stehen ihnen Tor und Tür offen, aus dem oberösterreichischen Niemandsland heraus ein echter global Player zu werden. Mit diesem international verständlichen Namen, der sofort catcht. Aber sie verspielen diese einmalige Chance und schmollen lieber! Sie verweisen beleidigt auf ihre Historie, um sich von dem schlüpfrigen englischen Wort zu distanzieren: Auf einen gewissen Adalpert von Vucckingen aus dem 11. Jahrhundert – und auf einen Übertragungsfehler im Jahre 1829, der aus dem simplen Fuking mit K, das so verhängnisvolle Fucking mit ck machte.

Dabei pilgern ganze Busladungen englischer Instagram-Touristen dank des Rechtschreibfehlers in das 100-Seelen-Dorf, nur um mit dem Ortsschild zu posieren. Manche Touris haben es sogar geschafft, das Ortsschild unbemerkt auszubuddeln und zu stehlen – und wieder waren die Fuckinger verschnupft: Statt ein Business daraus zu machen, haben sie ihre Ortsschilder einbetoniert, angeschweißt, vernietet.

Wenn die Leute Ortsschilder wollen, gebt ihnen Ortsschilder!

Marketingtechnisch eine völlig falsche Entscheidung: Wenn die Leute Ortsschilder wollen, gebt ihnen Ortsschilder! Aber statt Kapital aus ihrem einzigartigen, international perfekt vermarktbaren Namen mit hohem Wiedererkennungswert zu schlagen, hat der Gemeinderat mit Punkt 6 der Tagesordnung jetzt beschlossen: Fucking soll nicht mehr Fucking heißen. Welchen Unique selling point hat dieses Kaff dann jetzt noch? Alpenpanorama gibt‘s überall, stinkende Kufladen und nix los. Mit ihrem Namen werfen die Fuckinger bares Geld weg. So viel Potential – einfach eingestampft.

Dabei war die Marketing-Maschinerie schon angelaufen: Ganz Fucking bekam 2018 Gratiszugang zu einer Pornoseite im Internet, Premium-Account! Auch ein Bier ganz simpel „Fucking hell“ – also (engl.) „Fucking hell“ – zu nennen, einfach genial. Auch wenn die Idee nicht von den Ortsbewohnern selbst war. Natürlich nicht. Denn die wollen lieber in der Bedeutungslosigkeit versinken.

Da passt der neue Name: Aus „Fucking“ soll „Fugging“ werden. Ob der Gemeinderat vorher im Englischlexikon nachgeschlagen hat? „Fug“ heißt nämlich: Mief. Aber Oberösterreich hat ja noch so viele schöne Ecken. Zum Beispiel rund siebzig Kilometer weiter. Dort liegt, noch ganz unentdeckt von Instagram-Touristen, ein Weiler namens: Oberfucking. Und Unterfucking wartet auch noch auf blöde Witze im Internet.