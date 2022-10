Ende der Welt - Die tägliche Glosse Frühzeitige Planungen

Gut, dass da einem der Verband natürlicher Weihnachtsbaum weiterhelfen kann. Denn in seiner Pressemitteilung heißt es: „Psychologen sind sich einig, das frühzeitige Schmücken eines Weihnachtsbaumes macht glücklich.“ So einfach ist das, sie müssen gar nicht eine halbe Stunde durch den Park joggen, bis endlich mal ein Glückshormon in ihrem Körper freigesetzt wird. Sie können einfach anfangen den Weihnachtsbaum zu schmücken.

Stellt sich nur die Frage kann man, wenn man im August unglücklich ist schon anfangen Weihnachtskugeln ans Wohnzimmerregal zu hängen? Und hält, dass dann auch bis Weihnachten? Und könnte man über Weihnachten hinaus, wenn man da gerade unglücklich ist, die Deko bis Juni hängen lassen? Und macht nur Weihnachts-Deko glücklich, was ist mit der Oster-Deko? Der Osterstrauch mit den selbstgestalteten Ostereiern, Weidenkätzchen auf der Fensterbank, Osternester? Mmhh, okay, da muss man vielleicht warten bis der Verband natürlicher Osterhasen im Januar seine Pressemitteilung verschickt.

Und was für den einzelnen gilt, sollte das nicht auch für das ganze Land gelten?

Was ist mit Geburtstags-Deko, zählt die auch? Und ist man vielleicht am glücklichsten, wenn man Weihnachts-, Oster- und Geburtstags-Deko gleichzeitig in der Wohnung hat? Sozusagen Glück hoch drei? Und was für den einzelnen gilt, sollte das nicht auch für das ganze Land gelten? Ja, schmückt die Innenstädte mit Lichterketten, stellt Osterhasen auf und bringt tausenden Happy Birthday Fähnchen an. Und dass das ganz Jahr, dann sind wir alle immer glücklich, auch wenn gerade Montag ist, das Wochenende zu kurz war und die ganze Arbeitswoche noch vor einem liegt. Finden sie doof? Sieht blöd aus? Macht sie nicht glücklich?