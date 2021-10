Ende der Welt - Die tägliche Glosse Früher war mehr Lametta

Ein Stehrümmchen lässt sich mit ein bisschen Überwindung relativ schmerzfrei entsorgen. Stichwort Marie Condo: Does it spark joy? Ciao Armin, war schön mit Dir, aber jetzt musst Du gehen. Ein politisches Stehtrümmchen loszuwerden ist schon schwieriger. Man muss es demontieren, absägen, zerschlagen oder fallen lassen. Oder stürzen, was sich beim Christbaum anbietet. In Familien, ob in politischen oder privaten, gibt es ja immer Mitglieder, die nichts anderes im Sinn haben, als das Oberhaupt oder eben auch den Weihnachtsbaum zu stürzen. Bei den einen sind es die eigenen Parteifreunde oder eine linksversiffte österreichische Staatsanwaltschaft, bei den anderen ist es die Hauskatze, die schon vor den klimpernden türkisfarbenen Kugeln lauert und nur darauf wartet, sie ebenso in Scherben zu hauen wie die angestaubten schwarzen Kugeln aus Deutschland.