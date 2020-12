Ende der Welt - Die tägliche Glosse Frohe Botschaften zu Weihnachten

Ich glaube ja, dass Elke Büdenbender an allem Schuld ist. Kennen Sie nicht, Elke Büdenbender?! Sollten Sie aber, denn Elke Büdenbender ist immerhin so was wie unsere First Lady. Wenn wir einen Mister President hätten. Elke Büdenbender ist die Frau unseres Bundespräsidenten, Frank Walter Steinmeier. Nachdem das geklärt ist, kommen wir zur Schuld: Elke Büdenbender hat zu Beginn der Weihnachtszeit dazu aufgerufen, doch eine alte Tradition wiederzubeleben. Dabei ging es aber weder darum zu fasten, noch Barbara-Zweige abzurupfen und auch nicht darum Liebesäpfel zu braten. Elke Büdenbender forderte dazu auf, eine Weihnachts-Karte zu schreiben, und jetzt kommt´s: mit der Hand! Um Freude zu machen und als Zeichen in der Coronazeit. Weihnachtsgrüße mit der Hand… wo wir doch alle wissen, dass es brandgefährlich ist, etwas schriftlich festzuhalten und man damit äußerst zurückhaltend sein sollte, hat der Adressat es dann doch Schwarz auf Weiß in seiner Hand. Und so kommen sie jetzt reihenweise an: die Büdenbender inspirierten Briefe und Postkarten.