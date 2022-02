Ende der Welt - Die tägliche Glosse Frittenfett zu Flugbenzin

Kaum ein Müll, der nicht noch zu was Besserem werden kann. Insofern überrascht die Meldung nicht so sehr, dass British Petrol eine Anlage im Emsland gebaut hat, die altes Frittenfett in Kerosin umwandelt. BP hat zwar ein grünes Logo, galt jedoch naturgemäß nicht als grünes Vorzeigeunternehmen, aber jetzt.

Manchmal sieht man LKW durchs Land rollen, auf denen „Ihr Fett – Unsere Leidenschaft“ steht

Und der Rohstoff ist nicht weit, Holland liegt gleich nebenan und ums Eck auch Belgien. Jenes kleine Land, in dem das ganze Jahr über Starkbierzeit ist und in dem übermannsgroße Plastik-Fritten an jeder Straßenecke prangen wie im Süden die 2 Meter hohen Eistüten mit Schoko-Vanille-Erdbeer-Kugeln. Frietjes bekommt man in Belgien ungefragt zu allem, und eine Frittenbude, die auf sich hält, bereitet die Kartoffelschnitze in Rinderfett zu, was hinterher in übelriechenden Fässern – ja wohin gebracht wird?