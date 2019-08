Ende der Welt - Die tägliche Glosse Friede dem Andenken Willy Brandts

Was soll man dazu sagen, wenn eine Partei mit den verstorbenen Helden der Konkurrenz wirbt? – So geschehen im brandenburgischen Landtagswahlkampf. Aber auch wenn der böse Wolf der Parteienlandschaft den roten Willy verschlungen hat, am Ende wird es schwer verdaulich und der vermeintliche Coup zeigt nur die offen-sichtlichen Lücken in der eigenen Aufstellung. Eine Glosse von Georg Bayerle.

Wer derzeit auf dem Weg an den Ostseestrand durch den Landkreis Potsdam fährt, der reibt sich die Augen: Da prangt das Konterfei von Willy Brandt auf Wahlplakaten mit dessen legendärem Spruch: „Mehr Demokratie wagen!“ – ja, das tut gut, denkt sich der Betrachter, Worte eines Vorbilds der Vergangenheit und schon fragt man sich, ob vor lauter Mangel an Politikerpersönlichkeiten speziell im Nordosten jetzt schon die Toten wiedererweckt werden. Bevor nun aber falsche Hoffnungen aufkeimen: Der legendäre vierte Kanzler der Bundesrepublik und Friedensnobelpreisträger bleibt wo er ist: nämlich in der Vergangenheit.

Plakatiert hat ihn der örtliche AfD-Kandidat für die brandenburgische Landtagswahl, der war zuvor schon acht Jahre in der Linkspartei; ganz links, ganz rechts – grad wurscht, sofern man aus irgendeiner Ecke heraus mosern kann. Aber es wäre vielleicht zu einfach, einen Kandidaten, der Kopf und Slogan eines verstorbenen Helden der Konkurrenz aufs eigene Wahlplakat druckt, nur unter dem Kapitel Persönlichkeitsstörung abzutun. Und nein, sagt der betreffende Kandidat in seinem Bewerbungsbogen, er mache auch keine Politik gegen, sondern nur für Menschen und Willy Brandt, der stehe für das, was auch er wolle.

Was der AfD-Kandidat aber will, die Abschaffung der Inklusion und Kündigung der GEZ, da würde sich Willy Brandt tatsächlich im Grabe umdrehen. Na, da darf man gespannt sein: von ganz links nach rechtsaußen und nun wieder nach links zurück.

Die SPD wiederum hat durch die Aktion einen Vitalitätsschub bekommen, den man dieser absterbenden Partei gar nicht mehr zugetraut hätte: „grober Missbrauch“, „obszön“, „Vergewaltigung des Erbes“, so tönt es aus Spitzenkreisen der Sozialdemokraten. Allein: es ist zu spät! Durch die Leichenfledderei des AfD-Kandidaten ist jetzt ausgerechnet der letzte Held der Sozis vom bösen Wolf in der Parteienlandschaft verschlungen worden. Das hat davon, wer nicht selbst dafür sorgt, dass die eigenen Helden ihren unverrückbaren Platz im Wirken der Gegenwart haben.

So adelt der Aufschrei der Genossen lediglich noch den Coup des Potsdamer Provinzpolitikers. Aber keine Sorge: nichts wird von der Aura vom Roten Willy Brandt auf jenen Namenlosen abfärben. Der Trick war nicht schlecht, aber er wird auf ihn zurückfallen: Denn jetzt zeigt sich, wie armselig es um den Kandidaten und seinen Parteiverein bestellt sein muss, wenn sie nicht selbst das Zeug haben, vorne hin zu stehen.

Grad wie der FC Bayern, wo seit Wochen nur noch das Traumbild Leroy Sané gezeigt wird - als ob durch das ständige Reden über den Stürmerstar der Konkurrenz vom eigenen Versagen auf dem Markt abgelenkt werden könnte. Nein: er wird zur personifizierten Mahnung für die offensichtlichen Lücken im Kader.

Einer der Originalsprüche von Willy Brandt auf den Wahlplakaten von damals lautete übrigens: „Damit Sie auch morgen in Frieden leben können.“ Ja, den Satz könnten sich die Protestler von der AfD wirklich mal hinter die Ohren schreiben und der Ostseeurlaub wäre gerettet.