Ende der Welt - Die tägliche Glosse Fremdenzimmer für Gastarbeiter

Die Bundesliga scheint regelmäßige Sprach-Trainingslager in Nordkorea zu absolvieren, so geklont und sinnentleert erscheinen die Interviews. Aber so könnte die Zukunft aussehen, denn tonnenweise Wörter sind unbenutzbar, ein einziges Dribbling um die möglichen Sprechverbote, Tabus und Fettnäpfe - und am Ende fällt man doch rein. Eine Glosse von Georg Bayerle.

Es macht sich ja kaum jemand einen Begriff davon, wie schwierig es mittlerweile geworden ist, im Radio zu arbeiten: tonnenweise Wörter sind unbenutzbar und wie schnell rutscht einem da vor dem Mikrofon etwas raus… „Gastarbeiter“ zum Beispiel. Schon gibt’s den ersten auf den Deckel. Ein Euphemismus, will heißen: man tut so, als ob die armen Leute, die ihre Heimat verlassen, um ihr wirtschaftliches Glück zu suchen ‚Gäste’ wären – sie sind es nur in dem Sinn, dass sie sich, wie jeder Gast, bitte wieder schleichen sollen! Also wäre „Fremdarbeiter“ zielführender? – um Gottes Willen: das Wort wurde schon von den Nazis missbraucht – das ist worst case. Wir hätten noch „Arbeitsmigranten“; „Wanderarbeiter“ trifft es irgendwie auch nicht so ganz, wenn man an untergehende Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer denkt....

So denkt man auch beim Mittelmeer längst nicht mehr einfach an Urlaub, wo wir uns alle einst in „Fremdenzimmern“ wohl fühlten; dann wurden wir „Gäste“ und werden in den Gästezimmern heute oft miserabler behandelt als seinerzeit als Fremde, aber dafür können wir entgangene Urlaubsfreuden vor Gericht einklagen. Die Urlaubsmigration verstopft unsere Autobahnen und ruiniert die Umwelt, aber auch der Urlaub ist eine heilige Kuh, über die man eher nicht schlecht redet.

Dann wollen sie mit ihrem Beleidigte-Leberwurst-Getue punkten

Es ist übrigens die größte Gemeinsamkeit von Migranten und den Rechten, dass man beide sprachlich mit Samthandschuhen anfassen muss, obwohl die einen, die AfD-ler, auf die Migranten ziemlich einprügeln und sich die anderen nicht einmal richtig wehren können. Ulkig, dass ausgerechnet die, die mit ihrem pöbelhaften Sprachkrawall Profit aus einer vermeintlich freiheitlichen Attitüde schlagen wollen – neben der AfD auch Donald Trump – am empfindlichsten reagieren, wenn man ihnen öffentlich die Meinung geigt. Dann wollen sie mit ihrem Beleidigte-Leberwurst-Getue punkten. Alles uferlos!

Was am Ende herauskommt, zeigt am besten der geklonte Typ der heutigen Fußballer, die außer Floskeln gar nichts mehr sagen. Völlig sinnbefreit jedes Spielerinterview. Boah, was die Mannschaft für Qualität hat und ja, das Tor, das war natürlich echt wichtig – die Bundesliga scheint regelmäßige Sprach-Trainingslager in Nordkorea zu absolvieren. Ja, es ist wie beim Dribbling: während unsereins beim Reden die Gedanken verfertigt, umdribbelt er andauernd die möglichen Sprechverbote, Tabus und Fettnäpfe und fällt am Ende doch rein. Dann heißt’s Mund abputzen und weitermachen, wir dürfen uns die Spielfreude nicht nehmen lassen!