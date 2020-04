Ende der Welt - Die tägliche Glosse Frau "Röhrer" und der Telefonterror

Hör auf mich, glaube mir, Augen zu, vertraue mir! Sang doch die Schlange Kaa so schön im Dschungelbuch. Und schwupps war man in Trance und saß in der Falle. So ähnlich halten das auch die Damen und Herren in den Callcentern, die ja derzeit Hochkonjunktur haben. Weil wir zuhause in der Telefonfalle sitzen. Und Sie uns…beim Namen nennen. Eine Glosse von Susanne Rohrer.

Von: Susanne Rohrer