Ende der Welt - Die tägliche Glosse Fragen, die die Welt nicht braucht

Das alles sind Fragen, die angeblich tatsächlich in Internetforen geposted wurden. Mir stellt sich da spontan die Frage: Gibt es wirklich keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten? Wie bitte? Wie ich darauf komme? Nun, weil im Internet gerade eine Frage viral geht, von der ich mir nicht sicher bin, ob sie nun genial oder daneben ist. In die Welt geworfen hat sie ein gewisser Ryan Nixon aus New York bei Twitter: "Do you think there are more doors or wheels in the world?" Na? Was meinen Sie? Gibt es auf der Welt mehr Türen oder mehr Räder? Über 200 Tausend Menschen haben sich an einer Abstimmung beteiligt und sich zu 53,6 Prozent für die Räder entschieden.