Ende der Welt - Die tägliche Glosse Follow the truth

Politik und Wahrheit. So unvereinbar wie Öl in Wasser. Wie Mett auf Nutella-Brötchen. Wie Lebkuchen im Sommerurlaub. Die gekonnte Unwahrheit gehört zum Portfolio eines versierten und erfolgreichen Politikers schlicht dazu: „Wenn es ernst wird, muss man lügen“, dieser geniale Satz stammt von Ex-Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker und er weiß, wovon er spricht. Seine Referenzen: „Es gibt keine Euro-Krise“, Luxemburg-Leaks, das volle Programm… aber „niemand hat die Absicht“, eine Lüge zu verbreiten. Es ist nur zum Besten für die Bürger.

Apropos: „Die Rente ist sicher“. Schon damals war das wahrhaftig gelogen. Ob Ulbricht, Blüm oder Adenauer. Ob DDR, BRD oder EU: Was kümmert einen Politiker sein „Geschwätz von gestern“? Auch Plagiatsaffären gehören langsam zum guten Ton. Wer während der intensiven Aufbauphase als Politiker auch noch die Zeit findet, ehrlich an einer Doktorarbeit zu schreiben, der nimmt doch seinen Job als Politiker nicht ernst genug. Auch das „Ehrenwort“ darf man nicht so verbissen sezieren und auf seinen Wahrheitsgehalt hin festnageln. Das ist mehr so ein Code-Wort im Politiker-Jargon für: „Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.“ Und an diesem berühmten Satz von Thomas de Maizière merkt man schon: Hätte er besser mal gelogen.

Keiner will die Gewissheit hören, dass sich Terroristen in Deutschland rumtreiben. Da sind doch „Erinnerungslücken“ allemal besser, wie Olaf Scholz sie beim Cum-Ex-Skandal vorzuweisen hat. Der hässlichen Wahrheit ins Gesicht zu blicken, kann in einzelnen dramatischen Fällen spontane und selektive Demenz auslösen. Wahrheits-Alzheimer. Überhaupt nicht disqualifizierend für eine Karriere als Kanzler. Nur professionell.

Eine größere Lüge gibt es vermutlich nicht

Brilliant, dass ausgerechnet Donald Trump, ein Meister der politischen Lüge, jetzt das Motto ausgibt: „follow the truth“, folge der Wahrheit. Eine größere Lüge gibt es vermutlich nicht. Dabei kann man Trumps „truth“ tatsächlich ganz banal folgen: Mit ein paar Mouseklicks ist man dabei auf „Truth Social“, Trumps eigenem sozialen Netzwerk, das bald starten soll. Weil er auf Facebook und Twitter schon länger nicht mehr rumlügen darf. „Wir leben in einer Welt, in der die Taliban eine große Präsenz auf Twitter haben, aber euer Lieblings-Präsident stumm gestellt wurde“, soll Trump gesagt haben. Wer also gegen die Taliban ist, muss für Trump sein. Oder welche Wahrheit folgt daraus?