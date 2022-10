Ende der Welt - Die tägliche Glosse Foll doller Podcast

Die Welt ist aus den Fugen. Erschreckende Meldungen prasseln auf uns ein. Unfassbares passiert. Mann beißt Hund. Im sonst so idyllischen Ginsheim-Gustavsburg. Im Nordwesten von Südhessen. Mann beißt Hund. Spätestens bei dieser Polizeimeldung ist klar: Die Welt steht Kopf. Die Sternbilder sind verrutscht und die Aszendenten hängen schief. Irgendwer hat an den Kräften im Universum geschraubt. Vielleicht Elon Musk, man weiß es nicht.

Es geschehen seltsame Dinge: Mönch in Massachusetts wegen Millionenbetrugs angeklagt. Belästigung am Münchner Hauptbahnhof: Vier Teenager-Mädels setzen einem 68-Jährigen zu; Dirk Nowitzki bekommt im Terminal C des Dallas Fort Worth International Airport ein eigenes Restaurant, ganz ohne Ingwer. Und: Die Energiekrise macht auch vor den Vögeln nicht halt. Dem Feldsperling bleibt jetzt nur noch Gruppenkuscheln gegen die Kälte.

Mehr Indizien braucht es nicht: Die Welt ist im Ausnahmezustand. Und wir brauchen einen, der sie uns erklärt. Jede Zeit hat ihre Helden. Und wir haben CL. Christian Lindner. Der, der in Schwarz-weiß am besten ausschaut. Mr. „Ihr wolltet ein Nachfolgeticket? Ihr bekommt ein Nachfolgeticket“, wie er sich auf Instagram inszeniert. Aber CL schenkt uns nicht nur CL. Nein. Obwohl mehr als CL eigentlich gar nicht geht, schenkt uns CL: CL plus. Klingt wie Medizin und wirkt wie Medizin: Christian Lindners neuer Podcast. Sprudelnd schnell bei ersten Anzeichen von Kapitalismusmüdigkeit, Weltretter-Ambitionen und Depressionen, weil die FDP schon wieder aus einem Landtag geflogen ist. Nebenwirkungen besprechen Sie am besten mit Karl Lauterbach.