Ende der Welt - Die tägliche Glosse Föhnlage

Während man sich in anderen Städten in Deutschland beim Glühwein trinken die Füße abfriert, kann der Münchner an einem lauen Dezemberabend bei 20 Grad plus und draußen sitzend sein Glühweineis genießen. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Diese Woche war Föhn. Aber so was von Föhn. Ha. Ein Phänomen. Was Föhn genau ist? Ja, also den Föhn meteorologisch erklären, das ist ähnlich kompliziert, wie wenn Edmund Stoiber den Transrapid zum Flughafen beschreibt.

„Wenn praktisch in Italien die Temperaturen, …also wenn sich die feuchte Luft praktisch an der Alpensüdseite, ….die Luft steigt regnerisch in die Alpensüdseite ein und mit einem Grad pro 1000 Meter erwärmt sich die äääh…trockene Luft, die praktisch in zehn Minuten von Italien über die Alpen nach Bayern …und dann ist das praktisch der Föhn, weil das ja klar ist, weil durch den Föhn ja die Alpen näher an München heranrücken…äääh, Dings.“ Oder so ähnlich.

Föhn ist ja auch eher ein Zustand. Karl Valentin hat über den Föhn schon gesagt, „Wer bei Föhn nicht krank ist, der ist überhaupt nicht g’sund.“ Seit jeher ist der Föhn in Südbayern ein Wind, auf den man alles schieben kann. Aufgeregtheit, Melancholie, Kopfweh, Blutdruck. Schon Montgelas vor 200 Jahren hat den Föhn für allerlei Fehlentscheidungen verantwortlich gemacht. Natürlich auch für politische.

Da sieht man mal wieder den gewaltigen Weitblick unseres Spitzenministerpräsidenten, der offenbar vorsorglich die letzte Kabinettssitzung vor Weihnachten am Dienstag ins föhnsichere Nürnberg verlegt hat. Bedeutende Entscheidungen sind allerdings auch von dort nicht überliefert. Aber vielleicht ist es ja genau das, was dem tendenziell strukturschwächeren Franken gegenüber der Boomregion München fehlt: Der Föhn. Dieser aufpeitschende Fallwind aus den Alpen, die die Gemüter überkochen lässt. Hat den der Dienstleistungs- Ministerpräsident Söder für die fränkischen Wähler womöglich schon in der Schublade, als Infrastruktur- Projekt fürs neue Jahrzehnt? Den Franken- Föhn?

Nein, ernsthaft: Grade jetzt in der Vorweihnachtszeit ist so ein Föhn natürlich gar nicht schön. Drum sind alle froh, wenn er am Wochenende dann wieder vorbei ist. Bei 20 Grad führt der Glühwein am Christkindlmarkt direkt zum Schweißausbruch. Schmecken tut er keinesfalls. Und dann verhindert der Föhn halt auch den Schnee.

Kann man da wirklich gar nichts machen? So wie in den Bergen. Kunstschnee bei 15 Grad

Wie hat neulich einer im Fernsehen herrlich daneben formuliert: „Weiße Weihnachten sind einfach am schönsten, wenn Schnee liegt.“ Genau. Und das wohl nichts heuer. Leider. Der Schnee würde auch so vieles zudecken, gerade nach einem turbulenten Jahr wie heuer wäre das doch ganz im Sinne des Weihnachtsfriedens.

Kann man da wirklich gar nichts machen? So wie in den Bergen. Kunstschnee bei 15 Grad. Dann friert’s niemand und trotzdem ist weiße Weihnacht. Nur über die Feiertage. Ab Anfang Januar heißt’s dann eh wieder bis Mai: Wann ist der Schmuddelwinter endlich rum?

Eben alles eine Frage der Perspektive.