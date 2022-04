Ende der Welt - Die tägliche Glosse Flugzeuge in Streifen

Immer wichtiger wird, wenn sonst schon nichts richtig funktioniert, das Aussehen, der Look, mit dem man sich in der Öffentlichkeit präsentiert, mit dem man sich umgibt, den man trägt. Anders ausgedreückt: das Design. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem Dessin, französisch ausgesprochen mit dem näselnden än am Ende. Letzteres ist nur ein Stoffmuster an der Gardine oder der Bettwäsche. Design dagegen ist viel, viel mehr.

Derzeit sind beim Design Streifen total in. Gestreifte Pullis, gestreifte Teppiche, gestreifte Sonnenschirme, gestreifte Badetücher. Das ist nicht ganz neu, Streifen auf Hosen, Stoffen, oder Möbeln gibt es mindestens seit dem Mittelalter, denken sie mal an die bunten Hosen Landsknechte im 15. Jahrhundert. Je mehr Streifen, umso eindrucksvoller. Auch der ein- oder andere Hofnarr trug Streifenhosen oder Kappen, womit sich die Herrscher von den Narren nur unwesentlich unterschieden. Das ist stellenweise bis heute so, aber eine andere Debatte.

Kaum vorstellbar allerdings, dass Joe Biden oder Olaf Scholz in rot-weiß gestreiften Anzügen vor die Öffentlichkeit treten, geschweige denn mit bunten Kappen. und auch bei den Damen geht das heutzutage nicht mehr. Die Queen breit gestreift? Unvorstellbar.

Zumal man bedenken muss, dass beim Streifendesign auf die Richtung geachtet werden muss. Querstreifen machen dick, Längsstreifen schlank. So mancher, der in seiner Freizeit mit quergestreiften Badehosen oder Shorts auftritt, hat diese Erkenntnis vermutlich vergessen. Leider. Quergestreifte Pullis haben weiter oben am Körper einen ähnlichen Effekt, vielleicht bedenken sie das beim nächsten Einkauf.

Den Vogel abgeschossen (ich bitte um Verzeihung für dieses Wortspiel) beim Streifendesign hat jüngst ausgerechnet die Fluggesellschaft Condor. Condor, das war früher die Lufthansa – Ferienflieger-Tochter, deren Emblem aussah wie ein Kranich mit Gelbsucht – Condor war vor kurzem so gut wie pleite, und jetzt, wo es wieder besser geht, musste dringend ein neues Design her.

Das vermittelt nun nicht gerade den Eindruck von fliegender Dynamik

Man hat sich, sie ahnen es schon, für Streifen entschieden. Allerdings, Fehler, nicht für Längsstreifen, sondern für Querstreifen. Damit hat man gleich die kompletten Flugzeuge lackiert. Das vermittelt nun nicht gerade den Eindruck von fliegender Dynamik, die Maschinen sehen jetzt eher aus wie Handtücher mit Flügeln, und, weil Querstreifen eben dick machen, wie zu kurz geratene Handtücher obendrein. Waschlappen eher.

Da hilft auch das, mittlerweile schwarze, kranichähnliche Wappentier nicht mehr weiter, das Emblem geht in den vielen Streifen schlicht verloren, oder, um im Bild zu bleiben: Es hat sich verflogen. Dazu sind die Streifenflugzeuge verschieden bunt, wenn sie also am Himmel was gelb-gestreiftes sehen, ist es möglicherweise keine Hummel mit Übergewicht, sondern eher ein Condor-Flugzeug.

Die einzigen Querstreifen, die in unserem Leben optisch einen Design-Sinn ergeben, sind Fußgängerüberwege, die wiederum braucht ein Flugzeug eher weniger.