Ende der Welt - Die tägliche Glosse Flughafen-ICE

Was passiert schneller, der Flughafen München bekommt eine ICE-Anbindung oder Flugzeuge fliegen mit Wasserstoff? Richtig Flugzeuge! Dann kann man den Flughafen aus diesem unsäglich weit von der Stadt entfernten Moos zurückholen und endlich wieder von Riem aus leise und abgasfrei in die Welt starten! Die dortigen Anwohner siedelt man ins Moos um und mit der U-Bahn ist man in zehn Minuten am Hauptbahnhof und sitzt im ICE… na ja fast. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Von: Helmut Schleich