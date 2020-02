Ende der Welt - Die tägliche Glosse Flugauto

Jetzt geht die Zukunft richtig los! Erinnern Sie sich noch an Fantomas? „Oh Fantomas. Da fliegt er davon!“ Und dann Louis de Funès tobend der einem Citroen DS mit Flügeln hinterher schaut, der in die Wolken entschwebt ist.

Fantomas kann einpacken, denn jetzt kommt das fliegende Auto für alle. Kein Flugtaxi, das hat uns ja der Scheuer Andi schon letztes Jahr versprochen, nein, viel besser! Ich zitiere den Hersteller in spe: Stellen Sie sich vor, Sie leben in Genf - (klar, wo sonst?)- und fahren mit Ihrem fliegenden Auto von Ihrer Garage zu einem Termin nach Cannes. - (Termin in Cannes? Passiert mir drei Mal die Woche.) „Fahren Sie 10 Minuten - ich zitiere wörtlich - 10 Minuten! bis zur nächsten (Gras-)Landebahn und starten Sie. Nach 2 Stunden landen Sie in der Nähe von Cannes und in Minutenschnelle stellen Sie Ihr Flugzeug wieder auf den Auto-Modus um. Noch 10 Minuten Fahrt und Sie kommen bei Ihrem Termin in der Stadt an. Eine Reise, die normalerweise 5,5 Stunden dauert, dauert jetzt nur noch 2,5 Stunden.“

2,5 statt 5,5 Stunden, Wahnsinn! Voraussetzung für diesen ehrgeizigen Reiseplan ist freilich, dass Sie der einzige Flugauto- Besitzer weit und breit sind oder dass zumindest nicht irgendein Penner mit 80 Sachen vor Ihnen her fliegt.

Wenn ich solche Projektbeschreibungen in die Finger kriege frage ich mich immer, wer macht hier eigentlich Kabarett? Wir suchen Lösungen für die Zukunft und die bieten Legoland-Niveau. Gut, andererseits soll man auch nicht immer alles schlecht reden. Das ist ein Spaß für Bonzen und ihre Spezln. Dann wären die schon mal weg von der Straße. Was aber, wenn der Lackaffe mit Flugauto im Anschluss an seinen Termin in Cannes noch einen in Berlin hat? Und dabei vor lauter Raserei von der Flugautobahn abkommt? Dann fällt er uns vielleicht in Bayern auf den Kopf. Auch nicht schön. Und meistens kommt’s anders, wenn man denkt.

Drum lohnt ein Blick in die Statistik

Drum lohnt ein Blick in die Statistik. Die meisten SUV, also die viel geschmähten Bonzenschleudern unserer Tage, gibt es nicht in München, Stuttgart oder Düsseldorf. Nein, die gibt’s in Mecklenburg-Vorpommern. Da wohnen die meisten Alten und die…glauben noch ans Auto, heißt’s. Dann werden die wohl auch die besten Flugauto-Kunden werden. Und wenn dann der Opa mit Hut die Oma sonntags mit dem Flugauto zum Kaffeetrinken fliegt und neben dem Wackeldackel die Klorolle mit Stickmütze hinten auf der Hutablage liegt, dann sind wir wohl definitiv in der Zukunft angekommen.

Eben alles eine Frage der Perspektive.