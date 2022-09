Ende der Welt - Die tägliche Glosse Flirtstress

Aber jetzt haben wir uns ja wieder Nachhilfe geholt, in dem wir in den sonnigen Süden fuhren, denn die Südländer:innen und unter diesen die in Italien gelten seitens der Meinungsforscher als Flirt-Weltmeister. Das ist wohl seit Don Giovanni so, der als Don Juan ja eigentlich Spanier war und so verwundert es nicht, dass das Spanische in der Kategorie „Fremdsprache mit dem meisten Sex-Appeal“ sogar noch das Italienische aussticht.