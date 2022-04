Ende der Welt - Die tägliche Glosse Feiertage nachfeiern

Es gibt Klischees, die lassen sich einfach nicht aus der Welt räumen. Wie: Deutschland ist das Land der Gartenzwerge. Dabei ist die Internationale Vereinigung zum Schutz der Gartenzwerge in der Schweiz angesiedelt. Oder auch: Die Deutschen sind so fleißig. Dabei arbeiten fast alle anderen in der EU mehr als wir. Jetzt wird es bitter: sogar die Griechen, Italiener und Spanier.

Trotzdem immer noch zu viel, findet Jan Korte von der Linkspartei. Und nährt damit ein anderes, gern kultiviertes politisches Klischee. Das von den Linken und der gechillten Hängematte. Denn ist es nicht eine der größten Ungerechtigkeiten in diesem Land, dass Feiertage manchmal auf – und jetzt halten Sie sich fest – Sonntage fallen? So wie heuer der 1. Mai. Dann existiert dieser Feiertag für die Arbeitnehmer ja quasi gar nicht mehr. Der Anfang vom Ende: Eine normale Arbeitswoche unter dem EU-Durchschnitt, bald vielleicht sogar: auf EU-Durchschnitt? Unfassbare Erschöpfung bricht über Deutschland herein. Und der soziale Friede erodiert unweigerlich.

Jan Korte hat jetzt angekündigt: Seine Partei werde zeitnah parlamentarisch tätig werden, „damit künftig keine Feiertage mehr ausfallen“. Feiertage nachfeiern ist also DIE Lösung für die Gesellschaft. Den Kapitalismus einfach mal Kapitalismus sein lassen. Gechilled über die schlimme Situation in Europa nachgrübeln. Mehr Zeit, um in der digitalen Bubble abzuhängen und sinnlos im Internet herum zu streunern, dann wird’s schon wieder.

Kausalität, Korrelation oder doch einfach nur Klischee?

A propos: Das Netz vergisst ja nichts, und so kann man dort auf eine zehn Jahre alte Psychologie-Studie stoßen, die Menschen verschiedener politischer Einstellung untersucht hat und zu dem Ergebnis kommt: Menschen, die eher links sind, sind tatsächlich entspannter drauf. Sie zeigen geringere körperliche Schreckreaktionen bei gruseligen Bildern. Vielleicht evolutiv abtrainiert durch diverse Jahrzehnte Demo-Erfahrung. Auch plötzlicher Lärm aus dem Kopfhörer schreckt Linke weniger. Auch nicht weiter verwunderlich – Lärm aus dem Kopfhörer ist schließlich kein ungewohntes Szenario für Anhänger von Punk-Musik. Kausalität, Korrelation oder doch einfach nur Klischee? Man weiß es nicht…