Ende der Welt - Die tägliche Glosse "Faust" aus dem Lehrplan gestrichen

Man kann dem Markus Söder viel vorwerfen. Aber nicht, dass er nicht belesen wäre. Zum Beispiel den „Faust“ nicht in sich aufgesogen hätte. Schließlich ist er ja auch ein Strebender! Wenn auch vielleicht nicht unbedingt immer nach Erkenntnis. Woher ich so sicher bin, dass der Söder den Faust…?! Naja, weil er das bayerische Abitur hat und jeder Abiturient und jede Abiturientin bisher als Pflichtlektüre den Faust lesen musste. Allein, das will die bayerische Staatsregierung jetzt abschaffen. Kein verpflichtender Faust mehr! Und schon heulen die Kultursirenen, namentlich aus Weimar, Söder, mir graut vor dir, mach das sofort wieder rückgängig.

Aber gemach! Lassen Sie uns gemeinsam kurz betrachten, was Abiturientinnen da in sich aufnehmen mussten. Ist denen nicht unter dem Mäntelchen des unantastbaren Humanisten, Universalgenies, Dichterfürsten Goethe, den man im wahrsten Sinn des Wortes gelesen haben muss, die Geschichte eines Herrn Faust untergejubelt worden, der in Wahrheit ein schlimmer Finger ist?! Klar, er will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält – wer wollte das nicht?! – aber dafür einen Bund mit dem Teufel eingehen? Mir wäre ja schon jene Stelle suspekt, wo der Faust beim Paktieren dem Mephisto sagt, dass er quasi verloren hat, wenn er, der Faust, zum Augenblick sagte: „verweile doch, du bist so schön“ – und wie will man so eine Haltung erst der heutigen Jugend mit ausgeprägter Work-Life-Balance Affinität nahebringen? Ganz zu schweigen vom Rest: Verführung einer wohl Minderjährigen, die schwanger wird und Selbstmord begeht, vorher noch deren Bruder umgebracht, um dann im Faust II vollkommen größenwahnsinnig die Welt zu zerstören.

Ohne den Faust würde schon auch was abgehen

Auf der anderen Seite: ohne den Faust würde schon auch was abgehen. Wie oft würde – Versprich mir Heinrich - die Gretchenfrage gestellt und nur Fragezeichen beim Heinrich gegenüber in den Augen aufleuchten? Des Pudels Kern – er könnte genauso gut in Zukunft des Labradoodles Kern sein oder der des Australian Shepherd, wen kümmert´s?! Und was wenn Mann beim Zitat des schönen Fräulein, darf ich´s wagen, Arm und Geleit ihr anzutragen, des Cat Callings bezichtigt wird…?! Weil niemand mehr seinen Faust gelesen hat. Ach, ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss, ich armer Thor. Jetzt ist es also an Doktor Markus Söder vielleicht doch noch den Faust zu retten. Er wird schon das richtige entscheiden… Denn wie heißt es im Faust so schön: „ein guter Mensch in seinem dunkeln Drange, ist sich des rechten Weges doch bewusst…“