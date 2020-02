Ende der Welt - Die tägliche Glosse Fastengebote

Kleiner Service-Tipp an alle, die gerade sich selbst, ihrer großen Liebe oder auch ihrem Ehemann oder ihrer Ehefrau den Frühstückstisch gedeckt haben: Lassen Sie nochmal den Blick schweifen, ob auch keine Fleischwurst, Leberkas oder Salami drauf ist. Wenn ja: Weg damit und Fisch, Käse oder Blattspinat auf den Tisch! Heute ist Aschermittwoch und jawohl: Da dürfen Sie kein Fleisch essen. Stattdessen sagt die katholische Fastenordnung: Sie dürfen eine einmalige, einfache, sättigende Mahlzeit zu sich nehmen. Das dürfen Sie. Und zwei Zwischenmahlzeiten, Obst oder Brot, dürfen Sie auch.

Das Dürfen und nicht Dürfen in der Fastenzeit macht den Alltag nicht unbedingt leichter. Denn zu den gesundheitsbedingten Ernährungseinschränkungen von Freunden und Verwandten – von gluten- bis laktosefrei – kommen dann noch die selbstauferlegten Fastengebote hinzu. Ein Beispiel aus meiner Welt: Konnte ich bisher schon mit Freund S. nicht Pizzaessen gehen, weil er kein Gluten zu sich nehmen darf und Pizzerien „Mehlhöllen“ nennt, kann ich mit ihm jetzt 40 Tage lang auch kein Bier trinken, weil er zusätzlich keinen Alkohol trinken darf.

Anderes Beispiel, Pizzabacken für die Großfamilie: Haben mich bislang nur die Kinder wahnsinnig gemacht mit ständig wechselnden Forderungen an meine Pizzen – mehr Käse! Weniger Käse! Mehr Soße! Keine Soße! – kommen jetzt noch die Erwachsenen hinzu, weil bestimmt irgendjemand Tomaten, Käse, Champignons oder ganz allgemein Pizza fastet. Jesus selbst hätte an unserer Zeit keine Freude mehr. Wer wollte schon, zumal als Gottessohn, auf eine gelungene Brot-, Fisch-, Wein-Vermehrung etwas hören wie „äh ist das Brot glutenfrei“ oder „ist der Fisch bio“? oder „ne sorry, Wein darf ich nicht, ich detoxe gerade!“?

Was beim Arzt klappt, klappt noch lange nicht zuhause

Alle, die in der Fastenzeit das Dürfen vermissen, sollten zum Arzt gehen. Denn hier darf man ja immer. Man kommt hin und darf im Wartezimmer Platz nehmen, obwohl man eigentlich lieber gleich behandelt würde. Dann darf man mitkommen und schließlich je nach Fachgebiet darf man den Oberkörper freimachen, die Luft anhalten oder ausspülen. Und zum Schluß: „In sechs Wochen dürfens nochmal kommen!“ Danke!!! Juhu!!!!! Was beim Arzt klappt, klappt noch lange nicht zuhause. Ich habe es versucht: „Du darfst jetzt ins Bett gehen!“, rief ich fröhlich meinem Sohn zu. Antwort, so schlicht und herzerfrischend: „Nein, ich will aber nicht!“

Also, alles perfekt auf dem Frühstückstisch? Noch zu Ihrer Beruhigung frei nach Karl Valentin: Morgen dürfen Sie sich auch wieder trauen, Salami auf den Frühstückstisch stellen – wenn Sie das mögen wollen.