Ende der Welt - Die tägliche Glosse Falsche Freunde

In einem Anflug von Bescheidenheit, ja, Selbstkritik, bezeichnete Thomas Mann sein Dichten einst als „gehobenes Abschreiben“. Das traf insofern den Nagel auf den Kopf, als Manns Werk ja nur so strotzt von Bildungsinhalten und Anspielungen, kaschierten wie karikierten Zitaten, von Parodien und Umschreibungen anderer Texte, oft von noch weit berühmteren Autoren. Das war zu Thomas Manns Lebzeiten noch zulässiger als es das heute ist. Fraglich war damals nur, ob es die Leserschaft in ihrer Gesamtheit auch als kunstvoll bearbeitete Kopie erkennen konnte. Ein Literaturnobelpreisträger, selbst wenn er, wie Mann, ohne Abitur das Gymnasium verließ, konnte notfalls auf die mangelnde Bildung des gemeinen Volks hinabblicken – wer geistreiche Anspielungen als bloße Gipskopien vorangegangener Größen entlarven wollte, hatte das Spiel eben nicht kapiert.