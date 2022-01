Ende der Welt - Die tägliche Glosse Fahren der Zukunft

Eigentlich ist es der Inbegriff des Naked Car. Das ist ein Auto, das sich auf das wesentliche beschränkt. Vier Räder, Lenkrad, Sitz und Hupe. Basta! Mehr braucht es nicht, vor allem heutzutage, wo die Motorisierung schnell zur Glaubens- und wenn es sein muss zur Streitsache wird. Es ist auch bestimmt kein böses Auto, damit alle schon mal beruhigt weiter zuhören können, die vier Räder in Bewegung bereits in Wallung versetzen. Denn einen Motor hat das Auto nicht, hatte es auch noch nie. Es ist so gesehen ein umweltfreundliches Fahrzeug, manche sagen gar, es sei das umweltfreundlichste überhaupt. Nun denn, lüften wir das Geheimnis: Es ist das Bobby-Car, jener Plastikbomber im Kinderformat, der nun seit 50 Jahren von Franken aus nicht nur Kinderherzen höherschlagen lässt, sondern auch das vieler Erwachsener.