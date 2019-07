Ende der Welt - Die tägliche Glosse Fälschungshauptstadt München

Also echt jetzt, würden Sie mitbieten, wenn eines Tages das Ohrläppchen von Vincent van Gogh im Kunsthandel auftaucht? Der Revolver, mit dem er sich angeblich erschossen hat, brachte ja vor ein paar Wochen bei einer Auktion 162 500 Euro. Ein Bauer hatte das verrostete Teil auf einem Feld gefunden. Nach der Kugel wird wohl noch gefahndet. Wahrscheinlich bauen sie dann an der Fundstelle ein Museum und verkaufen dort Sonnenblumen.

Die Sehnsucht nach Reliquien ist ja offensichtlich riesengroß und wenn nicht alles täuscht, hoffen die Sammler wie im Mittelalter auf Erlösung – wenngleich vom fraglichen Revolver bis jetzt weder spontane Heilungen, noch überraschende Wetterphänomene bekannt wurden.

Gleichwohl, Reliquien und Kunstwerke leben von ihrer Aura, wissen wir seit dem so gescheiten wie schwermütigen Walter Benjamin, und diese Aura, so hat er beobachtet, habe van Gogh immer mitgemalt. Vielleicht war es in der Provence auch nur diesig oder der Absinth trübte die Linse, ohne Aura ist Kunst jedenfalls seitdem total wertlos. Deshalb bleibt es auch ein Rätsel, warum im Pariser Louvre so viele Besucher die Mona Lisa fotografieren, wo ihre Aura doch nie mit drauf ist, allenfalls das Absperrgeländer.

Das gilt leider auch für Graphiken von Joan Miró, die im Münchner Künstlerhaus am Lenbachplatz gezeigt werden sollten. Wie sich herausstellte, sind einige davon mutmaßlich gefälscht, die Ausstellung wurde abgesagt. Warum eigentlich? Die echten hätten sich doch durch ihre Aura verraten! Sei es, dass es zu lang ersehnten Schwangerschaften, unerwarteten Erbschaften oder plötzlichen Beförderungen gekommen wäre. Immerhin bearbeitete Miró seine Steindruckplatten mit bloßen Fingern. Half aber wohl nichts. Vermutlich hatte er gerade die Hände gewaschen oder kam von der Nagelpflege, jedenfalls sind seine Graphiken rein auramäßig von Fälschungen so schwer zu unterscheiden, dass selbst die Experten noch zweifeln.

Immerhin findet das Rahmenprogramm zur Miró-Ausstellung statt

Immerhin findet das Rahmenprogramm zur Miró-Ausstellung statt, wobei nicht ganz klar ist, ob das Münchner Künstlerhaus das Programm aus dem Rahmen oder den Rahmen aus dem Programm genommen hat, eines von beiden ergibt jedenfalls einen Flamencoabend, Miró war ja Katalane.

Und auch am berühmten Viktualienmarkt werden weiter Süßkirschen angeboten, obwohl ein Auktionshaus dort über Jahre hinweg angebliche Originalgraphiken verhökert hat, die sich mittlerweile als Nachdrucke aus Bielefeld erwiesen. Immerhin hat der Fälscher all seine Fabrikate auf der Rückseite mit einem Sachverständigen-Gutachten ausgestattet, also einer Art Placebo für Sammler. Wäre interessant zu erfahren, ob es bei dem einen oder anderen allein dadurch zu handelsüblichen Kunstmarkt-Erfahrungen kam, etwa ausgeprägtem Besitzerstolz, leidenschaftlicher Erklärungswut oder unbeherrrschbarem Kaufzwang.

Tröstlich ist an dem ganzen Ärger nur eines: Kunstobjekte lassen sich fälschen, Kunstsubjekte nicht. Und so viel sei verraten: Die Aura kommt mit dem Sehen, nicht mit dem Pinseln.