Ende der Welt - Die tägliche Glosse Exorzist gesucht

Im Jahre des Herren 1961 erschien im gut katholischen Innsbruck das „Handbuch des Engelwerkes“. Das Büchlein lehrt, unter anderem, bestimmte Tiere seien besonders empfänglich für dämonische Strahlungen: graue, schwarze und gefleckte Katzen etwa, gefleckte und schwarze Hennen, Schweine, glatthaarige Hunde, Schmeißfliegen, Ratten und Schlangen. Dagegen weisen Schaf, Hirsch, Singvögel, Biene, Marienkäfer, Fische und Wale Dämonenstrahlung ab - nicht aber Raubfische noch Aale. Laut der Fibel operieren 243 dem Engelwerk namentlich bekannte Dämonen mitten unter uns. Eigene Fach-Teufelchen sind dabei menschlichen Berufsbranchen zugeteilt wie – ZITAT - „jüdischem Handel, roten Arbeitern und – Journalisten“!

Die Laien, Ketzer, Gottesleugner, Wiedertäufer und Antipapisten in der Kollegenschaft hatten ja lange Zeit den bekannten „Druckfehlerteufel“ für die schwerste Last auf ihrer Seele gehalten. Aber als Benedikt XVI. im Jahr 2008 das Engelwerk als geistliche Bewegung für die römisch-katholische Kirche anerkannte, gingen viele Pressevertreter in Bayern bußfertig in sich.

Die Meldung, wonach der Posten des Exorzisten im schweizerischen Bistum Chur derzeit vakant ist, sorgt daher seit kurzem in unserer Redaktion für allerhöchste Anspannung. Zur Erklärung: Exorzisten sind Kirchenleute oder spirituell veranlagte Laien, die Menschen, die vom Satan besessen sind oder zu sein glauben, eine geistliche Rosskur angedeihen lassen.

Luzifer liegt stets schweflig in der Luft

Für potentielle Bewerber für den Job im Churer Bistum hier ein paar Hinweise: Das Bistum umfasst die Kantone Graubünden und Schwyz, sowie – seit 1819 vorsorglich, wie es heißt – Uri, Glarus, Obwalden, Nidwalden und Zürich. Und unterstehen dem Churer Oberhirten weite Teile seiner Diözese auch erst vorsorglich, das allerdings seit 200 Jahren, zeugt das keineswegs von Behäbigkeit im Glauben. Es braucht hohen Eifer, um zwischen Zwingli-Adepten und Calvinisten den Gottseibeiuns im einzelnen Katholiken aufzubringen. Teufelsaustreibung ist auch für den Geistlichen geradezu ein Nahkampf mit dem Versucher. Besonders die Churer, mit ihrem Bistumspatron Luzius, wissen, bildlich gesprochen: Luzifer liegt stets schweflig in der Luft. Der Himmel helfe dem künftigen Churer Exorzisten! Alle anderen lesen im Handbuch des Engelwerks, wie bodenlos und dunkel die Abgründe sind, in die selbst Lichtgestalten stürzen.