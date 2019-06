Ende der Welt - Die tägliche Glosse Europa ist weg

Das bringt den regulierungsgewöhnten Europäer an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. 28 Länder und jedes hat andere Europawahlvorschriften. Als in den letzten die Wahllokale geöffnet wurden, waren die Wahlhelfer in anderen Ländern schon gefühlt eine Woche im Urlaub. Da könnt‘ man ja gleich die Regelung zur Krümmung der Gurke aufheben. Wie? Schon lange abgeschafft?! Eine Glosse von Helmut Schleich.

Es gibt so Dinge, die sind dann einfach irgendwann weg und keiner weiß, wo sie hin sind. Zum Beispiel Socken in der Waschmaschine. Das ist der Klassiker. Oder Europa. Komplett von der Bildfläche verschwunden. Redet kein Mensch mehr drüber. Nur 12 Tage nach der sogenannten „Schicksalswahl“. Irgendjemand scheint uns da komplett verarscht zu haben, oder?

Weil, wenn unsere Politiker im Moment was zu interessieren scheint, dann ist das eher ihr eigenes Schicksal. Vielleicht haben sie das gemeint, wo sie gesagt haben: „Die Europawahl ist eine Schicksalswahl“? Drum darf sich jetzt auch das ganze Land mit dem Wundenlecken der Parteien nach dem Wahlergebnis beschäftigen… So als könnte uns Bürgern das nicht ziemlich wurscht sein, wie die CDU mit kritischen Youtube-Videos zurecht kommt und die SPD mit ihrem Dauerthema „der Untergang“.

Ist ja aber andererseits auch viel besser, wenn wir das alles nicht so genau mitbekommen, wie in Brüssel jetzt die Weichen für das nächste halbe Jahrzehnt EU gestellt werden. Das geht ja schon beim Personal los. Zum Beispiel der Kommissionspräsident und das schöne Märchen „Manfred Weber - Es war einmal ein Spitzenkandidat“. Oder damit aufs engste verbunden: Wer wird neuer EZB-Chef nach dem Kredit-Dealer Draghi? Weidmann, Villeroy, Rehn, Liikanen? Man kennt die Namen kaum. Dabei hat diese Entscheidung auf unser Leben womöglich mehr Einfluß wie sämtliche Klima-Gretas und Youtube-Rezos zusammen. Wie geht es weiter mit dem Euro? Schwierig. Da war der blinde Europismus vor der Wahl doch viel geschmeidiger.

Dabei ist Europa doch zuerst einmal ein Erdteil und kein politischer Kampfbegriff

Bei mir in Schwabing hat sich sogar eine Modeboutique-Besitzerin bemüßigt gefühlt, ihr Schaufenster zuzukleben mit dem Spruch „Mach Dein Kreuz für Europa!“ In allen Sprachen Europas. Also Englisch und Deutsch. „Mach Dein Kreuz für Europa.“ Das hat was Pseudoreligiöses. Kreuz. Klingt nach Kreuzzug. Und das Gefühl hatte man ja auch vor der Wahl: Entweder Du bekennst Dich ohne wenn und aber zu Europa oder Du wirst als Nationalist angeklagt und kommst vor die Europa-Inquisition - und dann gnade Dir Gott!

Dabei ist Europa doch zuerst einmal ein Erdteil und kein politischer Kampfbegriff. Ich meine, klar, im Wahlkampf wird immer stark vereinfacht. Wahlkampfslogans sind mitunter sogar richtig deppert. Aber was bei der Europawahl geboten wurde, das wird auch in Zukunft schwer zu toppen sein. Wie hat die SPD plakatiert? „Freuropa“. Verständlich, dass sie da nach der Wahl sehr schnell nichts mehr davon wissen wollten…

Eben alles eine Frage der Perspektive.