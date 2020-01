Ende der Welt Es wird kalt!

Der Mensch wird immer kälter und das nicht nur im übertragenen Sinne. Seit Jahren sinkt unsere Körpertemperatur. Forscher sagen, das ist gut so. Und so ist es kein Zufall, dass Angela Merkel blaue Hosenanzügen trägt und Markus Söder in den weiß-blauen Himmel schaut. Eine Glosse von Astrid Himberger.

Auf den ersten Blick weiß man nicht immer so genau, ob eine Meldung eine gute oder eine schlechte ist. Forscher zum Beispiel haben gerade herausgefunden, dass die Körpertemperatur des Menschen seit Jahren sinkt. Aktuell sind wir um ein halbes Grad kälter als unsere Ahnen vor 150 Jahren. Und das, sagen Forscher, ist gut! Denn das heißt, dass wir weniger Energie verbrauchen.

Wow, unser Körper hat quasi die äußeren gesellschaftlichen Ansprüche schon verinnerlicht. Ja, wir müssen alle weniger Energie verbrauchen. Dann wird es kälter. Das ist auch gut für das Klima, also das Wetterklima. Weniger gut ist das natürlich für das zwischenmenschliche Klima. Wobei da ja seit Jahren beklagt wird, dass es zwischen uns immer kälter wird und ja, rein kerntemperaturmäßig ist das völlig korrekt. Kalt ist also in. Wobei, kalt war doch schon immer cooler – schlechter Wirtz – als heiß. Denken Sie an einen kühlen Kopf bewahren, sich abkühlen, ein kühles Bier trinken - und was wäre ein Supermarkt ohne Kühlregale oder Axel Hacke ohne seinen Kühlschrank? Dagegen ist heiß oder gar Hitze - Gluthitze, Hitzewallungen, Hitzeschlag - schon lange out.

Kühl ist das Motto dieses Jahrtausends. Fragen Sie die SPD. Nein, jetzt nicht weil Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken so wahnsinnig heiß wären. Aber die Partei-Farbe. Rot. Wie kann eine Partei in diesen Zeiten Rot als Farbe haben. Wir unterscheiden ja gerne in warme und kalte Farben und welche Parteien sind in der Wählergunst gerade out? Genau, die SPD und die Linke, also Augen auf bei der Parteifarbenwahl. Derweil die Grünen und bedauerlicherweise auch die AfD mit grün und blau genau im Trend liegen, also kaltfarbenmäßig. Die Union dagegen hat ja bekanntlicherweise schwarz. Wobei unklar ist, ob schwarz überhaupt eine Farbe ist, letztens las ich, dass schwarz zu den unbunten Farben gehören soll. Was immer auch das genau heißen mag. Und wenn es unbunte Farben gibt, dann vermutlich auch unklangliche Musik oder unscharfes Chili.

Sind 36,6 Grad eine gute oder eine schlechte Nachricht?

Dieser Verwirrung mag geschuldet sein, dass bei der Union nicht so ganz klar ist, wohin die Reise geht. Immerhin trägt die Kanzlerin oft blaue Hosenanzüge – und das ist bestimmt kein Zufall. Markus Söder hat es da einfacher, er muss gar nicht erst blau tragen, um zu sagen, dass die CSU kalt ist, nein, so auch nicht. Also, ich meine, Markus Söder muss nur nach oben schauen in den weiß-blauen Himmel und schon ist klar: in Bayern ist alles in Ordnung und die CSU liegt voll im Trend.

Also liebe HörerInnen, ziehen Sie sich die Wintermäntel an. Denn Sie sind kalt. Um genau zu sein: durchschnittlich etwa 36,6 Grad. Wobei natürlich sich auch hier die Frage stellt: sind 36,6 Grad eine gute oder eine schlechte Nachricht?