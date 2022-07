Ende der Welt - Die tägliche Glosse Es rettet sich, wer kann

Jeder, der noch halbwegs bei Verstand ist, versucht gerade, sich in Sicherheit zu bringen. Der Präsident von Sri Lanka hatte sich auf die Malediven in Sicherheit gebracht - vor seinem Volk. Der Landrat von Ahrweiler seinen Porsche - vor der Sturzflut. Bill Gates rettet sein Geld in seine Stiftung. Elon Musk türmt auf einen noch zu findenden Exoplaneten. Und wir? Wir wollen einfach nur für ein paar Wochen in den Urlaub. Immerhin haben die netten Griechen uns über den Winter eingeladen - das Angebot nehmen wir gerne an. Eine Glosse von Nicole Hirsch.

Eine Katze namens Rowdy hat vor Kurzem das getan, was alle, die noch halbwegs bei Verstand sind, gerade tun: sie hat versucht, abzuhauen. Das Felltier flüchtete aus einem Transportbehälter am Flughafen von Boston in eine zwar ungewisse, aber wenigstens selbstbestimmte Freiheit.

Viele Urlauber versuchen das an deutschen Flughäfen auch gerade, erschöpft von Pandemie, Klimakrise, Kriegsnachrichten: Abhauen, am liebsten, um für immer dort zu bleiben, irgendwo in Griechenland, a Bottel Rotwein in der Hand. Leider sorgen sie durch ihre Flucht vor Corona und Klimakrise dafür, dass Corona und Klimakrise munter weitergehen. Es ist zum Verrückt werden. Aber wenigstens dem Krieg ist es egal, ob wir daheimbleiben oder uns mal eine kleine Auszeit gönnen.

Sich in Sicherheit vor dieser unzumutbaren Weltlage zu bringen, schadet nicht. Jedenfalls nicht dem, der sich in Sicherheit bringt. Der Präsident von Sri Lanka macht es vor: Er ist vor seinem lästigen Volk auf die Malediven getürmt. Wir wollen auch auf die Malediven.

Leider haben die uns nicht eingeladen, aber immerhin: die Griechen. Sie bieten uns überarbeiteten, hektisch Wärmepumpen-Installateure abtelefonierenden Deutschen an, einen mediterranen Winter in Hellas zu verbringen, statt ohne Gas im vereisten Eigenheim zu schlottern. Und irgendwann bleib i dann duat…

Es lohnt sich, über das Angebot nachzudenken. Doch vorher noch das Geld retten. Denn das wird ja gerade aufgefressen von der Inflation. Wir könnten eine Stiftung gründen, so wie Bill Gates. Der hat soeben 20 Milliarden Dollar an sich selbst überwiesen, Verzeihung, an seine Stiftung. Von den Reichen kann man eben nicht nur das Steuern sparen lernen, sondern auch Nächstenliebe. Getreu dem geheimen Motto der FDP: Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht.

Rowdy, der faule Stubentiger, hat es übrigens nicht geschafft mit dem Abhauen

Insofern ist es auch völlig verständlich, dass der Landrat von Ahrweiler in der Nacht der Sturzflut, zuallererst einmal seinen Porsche in Sicherheit gebracht haben soll. Immerhin, so könnte man sagen, ein Auto in Ahrweiler hat überlebt. Besser als keines, oder?

Hätten die Einwohner sich mal besser um ihre Autos gekümmert. Wo sie dann überall hätten hinfahren können? Zum Beispiel zum nächsten noch funktionierenden Handymast, um Elon Musk anzurufen und ihn zu fragen, ob noch ein Plätzchen in seiner Rakete frei ist. Und so dem Planeten Erde endgültig den Rücken kehren und sich auf einem dieser tollen Exoplaneten niederlassen, die das 10 Milliarden teure Webb-Teleskop gerade für Elon und seine Freunde sucht.