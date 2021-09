Ende der Welt - Die tägliche Glosse Es lebe der Sport

Es lebe der Sport, er ist gesund und macht uns hort – mit o, denn so reimte dereinst der österreichische Liedermacher Reinhard Fendrich. Dieser Satz muss die Motivation für eine ganze Reihe von prominenten Menschen aus Politik und Gesellschaft gewesen sein, gerade jetzt mit ihren sportlichen Qualitäten, nun ja, anzugeben.

Besonders originell in dieser Hinsicht, die Noch-Umweltministerin Svenja Schulze, die jüngst verlauten ließ, sie habe früher – wobei die genauere Definition von „früher“ offen geblieben ist – Unterwasser-Rugby gespielt.

Nähern wir uns ganz vorsichtig an: Unterwasser-Rugby. Diese Randsportart bedarf der näheren Erläuterung: Unterwasserrugby ist wie Rugby, nur eben unter Wasser. Also ein Spiel mit einem Ball - rempeln, festhalten usw. sind erlaubt – nach gewissen Regeln. Nicht anders als in der Politik also, so gesehen ist die Karriere von Svenja Schulze folgerichtig. Ob ihr allerdings demnächst, was unter Wasser häufiger der Fall sein soll, die Luft ausgeht, das müssen wir abwarten.

Der Papst ist da, obwohl ja Stellvertreter Christi auf Erden, deutlich bodenständiger. Er, Fußballfan, hat festgestellt, dass vor allem junge Menschen noch lieber ins Fitnessstudio gehen als in die Kirche – folgerichtig fordert er jetzt, Pfarreien sollten Fitnessstudios des christlichen Lebens werden. Wie genau die dann ausgestattet sein sollten, wird noch ausgearbeitet – ob nun Liegestütze in Kirchenbänken oder Dauerlauf am Kreuzweg – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Bei der geeigneten Sportbekleidung könnte man auf die eindrucksvollen Trikots der Kreuzritter zurückgreifen, in modernen Farben, dunkelrot oder Neongrün. Schwarzmetallic geht natürlich auch, blau-weiß wird leider nicht immer sofort erkannt.

Im Profifußball macht sich eine Art Streikwelle breit

Nicht jeder ist allerdings so sportaffin wie die katholische Kirche. Ausgerechnet im Fußball, anders ja als Unterwasserrugby eine durchaus populäre Bewegungsvariante, im Profifußball sogar macht sich eine Art Streikwelle breit. Der Kicker Filip Kostic, berühmt geworden bei Eintracht Frankfurt, verweigert das Training, weil er woanders hin will. Genauso wie der ebenfalls berühmte Spieler Marco Friedl bei Werder Bremen.

Wenn aber der Streik der Fußballer Schule macht, bedarf es bald außergewöhnlicher Maßnahmen: Bei Eintracht Frankfurt spielt künftig der Papst, Franziskus, am besten als zentraler Verteidiger, was er ja in der Kirche auch macht. Ab und zu schlägt er einen überraschenden Pass in die Spitze – dort steht Unterwasserstar Svenja Schulze, hält die Luft an, stellt die Schwimmflossen auf und erwischt den Ball noch ganz knapp mit der Taucherbrille.

Im Tor allerdings ist eine Sportlerin positioniert, die wir zu Unrecht noch völlig außer Acht gelassen haben. Annalena Baerbock. Die springt, wie einst in ihrer Jugend, einen Salto, hält so Schulzes Angriff klimaneutral auf und erreicht immerhin ein Unentschieden. Papst Franziskus wiederum ist begeistert und verteilt Trikots an die ganze Mannschaft.