Ende der Welt - Die tägliche Glosse Es lebe der Sport!

Lassen Sie sich ja nicht hängen! In der Isolation kommt viel zu kurz – auch Sie selbst. Dieser Tage soll man ja gut für sich sorgen – und da darf gerne auch was für Körper und Geist dabei sein. Treiben Sie Sport – es geht mehr, als Sie glauben…. Eine Glosse von Christian Klos.

Er ist die schönste Nebensache der Welt – und dieser Tage ist er wirklich nebensächlich: der Sport.

Aber vielleicht hat sich der ein oder andere von Ihnen schon gefragt – was darf ich denn jetzt noch? Rausgehen, Joggen, Wassertreten, Kniebeugen auf dem Balkon, Rasen mähen und Rad fahren, schon, aber alleine? Ja, weils jetzt sein muss!

Ich verstehe das ja: Zusammen macht‘s mehr Spaß: Yoga in der Donnerstagsgruppe, zusammen im Fitnesstudio leiden und schwitzen, der gemeinsame Fußball Sonntagnachmittag im Park, bis zur Erschöpfung, und, und, und…geht aber nicht. Aber es geht trotzdem weiter! Fitness in der Isolation ist möglich! Wenn man es sich zu Hause gemütlich macht, dann kann man es sich zu Hause auch ungemütlich machen. Raus aus der Komfortzone!

Denken Sie an die findigen Anbieter von Radtrainingsprogrammen – da sitzen sie auf einem sogenannten Spinning-Rad, da ist ein Monitor drauf. Und dann können sie mit anderen Radlern auf den Tourmalet, oder das Timmelsjoch fahren. Sie sitzen im bayerischen Wald, der andere in Singapur – das geht wirklich. Dann können Sie sich beim Schwitzen zusehen und gegenseitig anfeuern. Und wenn sie wollen, lassen sie sich - wie im Fitnessstudio - von ihrem Trainer oder Coach anbrüllen: „Quäl Dich, Du Sau“ nur dass der gemeine Antreiber vielleicht in Kalifornien sitzt und sie anbrüllt. Die Technik macht‘s möglich.

Apropos: was machen die Menschen in Corona – das gibt’s wirklich, liegt in Kalifornien, südlich von Los Angeles und sie kennen ja diese selbstverliebten Typen, die am Strand Gewichte stemmen und Muskeln spielen lassen….was machen die jetzt? Das gleiche wie Sie: an sich herabschauen und sagen: Bloß nicht hängen lassen!

Das Internet ist voll von guten Ideen – in Tutorials auf YouTube werden sie zugeschüttet mit Sport, den sie alleine zu Hause machen können. Kickboxen mit der amtierenden Weltmeisterin, Yoga in allen Varianten und Schwierigkeitsgraden – inklusive dem OberYogi, der mit ihnen auch die Schmerzen danach gleich wieder wegatmet.

Aerobic-workouts zu Hauf, wie früher vor dem Fernseher! Geben sie es ruhig zu, sie haben doch bei Telegym im Bayerischen Fernsehen bestimmt schon mal mitgemacht….damals…. Das erlebt die reinste Renaissance!

Krafttraining geht zu dem überall – gehen Sie in den Keller: stemmen sie Werkzeugkisten, Skisäcke, Autobatterien und Fahrräder – aber schön die e-Bikes nehmen. Die sind nämlich doppelt so schwer, wie die gewöhnlichen. Gerne auch Gartengeräte: wie oft stemmen sie den Rasenmäher? Zehn mal, zwanzig mal? Probieren Sie es! Oder nehmen sie ihre Kinder – die langweilen sich zur Zeit eh und wenn sie die einsetzen, können Handies, Playstations und Tablets endlich einmal durchatmen. Die sind im Dauerstress – jetzt, in der Isolation.Aber einen Tipp hätte ich wirklich noch – gesehen in diesem Internet. Wenn Sie ihr Laufband im Fitness Studio wirklich vermissen und nicht draußen laufen gehen möchten:

Gehen Sie in die Küche, stellen sie sich barfuß auf die Fliesen, und schmieren sie ihre Füße mit Spülmittel ein. Und zwar richtig. Dann halten sie sich mit beiden Händen auf der Arbeitsplatte fest und fangen an zu gehen….langsam…dann schneller, und noch schneller – schließen sie die Augen….und sie werden feststellen, dass sie Ihr Laufband wieder unter sich haben.

Freuen Sie sich darüber – Sport geht eben doch in der Krise.

Denn Not macht erfinderisch…..