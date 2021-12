Ende der Welt - Die tägliche Glosse Es darf getrunken werden

Wenn Markus Söder zehn Rostbratwürste in die Kamera hält, dann kommt das einem letzten Aufgebot gleich. Denn zwischen den armen Würsten steht: die Lage ist desolat. Und zwar an allen Fronten. Und Söder sauer wie das Kraut darunter. Trotzdem lächelt er süß und notiert auf seinem Instagram-Account:

"Die Bundesregierung ist nicht dazu da, den Menschen vorzuschreiben, was oder wieviel sie essen oder wie sie sprachlich gendern sollen."

Was will uns der Ministerprinz damit sagen? Die CSU lässt sich nicht die Wurst vom Teller ziehen? Oder: Mit uns ist für immer Würstchen-Parade?

Angesichts des linksversifften Tritratrullalas, das er heraufbeschwört ist klar - er ist wieder da: Der Maggus der an den Rändern fischt und Monika Gruberesk lamentiert, man dürfe ja nichts mehr in diesem Deutschland: Kein rotes Fleisch, keine freie Meinungsäußerung, keine tradierte Rollenverteilung, keine Flugreisen an den Ballermann und nicht mal mehr Böllern an Silvester.

Es gibt kein richtiges Leben mehr mit der falschen Regierung.

Oder doch?

Hier kommt die gute Nachricht: Das bisserl was wir essen, darf nach wie vor getrunken werden. Der Rausch ist ein demokratisierendes Mittel zu keinem weiteren Zweck als Entspannung und Enthemmung. Im Suff sind alle gleich bemitleidenswert. Und selbst die so genannten Intellektuellen verzweifeln mehr am Alltag als am Kater. Worauf warten wir also?

Mit dem richtigen Drink drücken wir die innere Escape-Taste.

Mit so einem stilvollen Rausch im Gesicht geht nämlich einfach alles: Trinken ist komprimiertes Leben. Das konstatierte dieser Tage Jörg Meyer, Besitzer der hervorragenden Bar Le Lion in Hamburg in der „ZEIT“. Mit dem richtigen Drink drücken wir unsere innere Escape-Taste. Und so rate ich allen Pandemie-Geplagten mit Fernweh zu einem cremigleichten Seventies Klassiker: Pina Colada. Der schmeckt wie ein Bond-girl-Bussi unterm Mangobaum. Allen anderen Mühsamen und Beladenen sei ein Whiskey Sour serviert – laut dem irischen Schriftsteller George Bernard Shaw flüssiges Sonnenlicht. Das hilft gegen den Winterblues.

Fragt sich nur: Welcher Drink würde Söders populistische Wurstplatte sinnvoll begleiten? Gut, der bayerische Ministerpräsident trinkt eh nur Coke Light. Aber falls er doch an Silvester mal die Würstchen von der Kette lässt, dann geht vielleicht auch amal ein Achtel Martini. Beim Martini, so schreibt Jörg Meyer, schmeckt man auf maximal leichte und beiläufige Art immer den Tod mit. Memento mori on the rocks. Egal wie komprimiert das Leben uns einschenkt - es kann nicht ewig gehen. Alles hat bekanntlich ein Ende – nur Söders Wurst hat zwei.