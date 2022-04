Ende der Welt - Die tägliche Glosse Es bewegt sich was am Berg

Was haben Netflix und die Kirchen in Deutschland miteinander zu tun? Mehr als wir vielleicht auf den ersten Blick vermuten. Von ihrem Selbstverständnis her haben beide was zu bieten. Anspruch, Unterhaltung, Drama, zum Teil Show. Und für beide muss man zahlen. Während Corona war Netflix Gewinner, die Kirchen Verlierer. Und nun wird alles neu gemischt.

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben erst durch Corona gemerkt, dass es außerhalb des normalen Fernsehens auch noch so etwas wie Streaming-Dienste gibt. Und Netflix hatte jeden Abend ein volles Programm zu bieten. Also gut, dann zahlen wir halt. Und die Kirchen: Die haben zu Beginn der Pandemie erst einmal dichtgemacht, Kirchensteuern musste man trotzdem zahlen. Und dann haben die Kirchen versucht, zum Streamingdienst zu werden und haben jede Menge Gottesdienste übertragen. Nur waren ihre Folgen halt nicht ganz so spannend wie die von Netflix, obwohl sich die Pfarrerinnen und Pfarrer viel Mühe gaben. Und jetzt?

Der Fernseher ist aus, wir sind schon runter vom Sofa. Und das hat Konsequenzen: Bei Netflix hat die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten das erste Mal seit Gründung abgenommen. Die Aktionäre sind schockiert. Ganz anders bei den Kirchen. Da ging es häufig auf und ab. Auch wenn die Zahl der Kirchenaustritte gefühlt momentan die Zahl der Corona-Neuinfektionen bei weitem übertrifft, gehen die Kirchen in die vollen.

Zurück ins hier und jetzt, hinein ins volle Leben. So hat die Evangelische Landeskirche in Bayern jetzt ein Programm zu Beginn der Urlaubssaison gestartet. Er gleicht einem Reiseprospekt durch das schöne Bayernland, für jeden und jede ist was dabei. Auf den ersten Blick gleichen die Angebote einem Abenteuerurlaub oder einem Wellnesswochenende: Da finden sich die Gottesdienste auf der Zugspitze oder anderen Bergen bis zu spirituellen und meditativen Formaten, nach dem Motto: Kommen sie zu sich! Die Pfarrerinnen und Pfarrer sagen sich nämlich: Wenn ihr nicht zu uns in die Kirche kommt, kommen wir eben zu euch. Und wenn es die Schäferwagenkirche am fränkischen Rothsee ist.