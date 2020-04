Ende der Welt - Die tägliche Glosse Erkenntnisse eines Staubfängers

Es gibt Dinge, die lieben Staub. Ihr Name: Staubfänger. Ihre Aufgabe: So viele Jahre wie möglich Staub sammeln. Doch wehe sie werden entdeckt. Eine Glosse von Roland Söker.

Oh nein, jetzt geht’s mir an den Staub! Dahinten seh ich ihn schon näherkommen. Mit Staublappen. Und diesem scheußlichen Sauggerät in der Hand. Dieses verdammte Virus. Es war doch so schön, ohne!

Oh, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Gestatten, Staubfänger. Ja, genau der. Ich stehe auch in ihrer Wohnung duzendfach in Regalen, auf Fensterbänken – oder wie ich – auf dem Schreibtisch. Mein Job? Einstauben. Herrlich. Man steht über Monate und Jahre herum und lässt sich von einer kuschelweichen Staubschicht bedecken. Und was es da alles gibt: Hausstaub, Baustaub, kosmischer Staub. Und am allerliebsten: Feinstaub. Für Staubfänger ist Feinstaub sozusagen Feinkost. Der Mensch wird zum Gourmet. Und ich werde zum Feinstaubfänger geadelt. Schauen Sie mal, wie dick meine Schicht schon ist. Wie edel ich ergraut bin in all den Jahren.

Und jetzt kommt dieses verdammt Virus. Und mit ihm die Katastrophe für Staubfänger: Home Office!!! Seit Jahren konnte ich hier ungestört meiner Tätigkeit nachgehen und in Ruhe einstauben. Und plötzlich sitzt mir der gegenüber, der mich einst hier hingestellt und vergessen hat. Bei Tageslicht! Und während er da so vor sich hin homeofficed, sieht er mich plötzlich an. Und ich sehe, wie in ihm der Groschen fällt: Das Ding da ist aber auch ganz schön verstaubt!

Zum Glück klingelt sein Handy. Er geht weg. Puh, aus dem Auge aus dem Sinn. Aber Pustestaub. Während des Telefonierens holt der Typ – ein, ein Staubtuch! Das ist das Ende. Meine schöne Sammlung. Hier: Staub von der Renovierung im vergangenen Herbst. Oder hier: echte Sandpartikel aus der Sahara. Und hier unten: das ist noch echter Staub vom Vulkanausbruch in Island im Jahr 2010. Das ist Zeitgeschichte. Das ist pulverisierte Nostalgie. Nicht abwischen! Dann muss ich doch ganz von vorn anfangen …

Oh, er legt das Tuch weg. Hat sich‘s wohl überlegt

Oh, er legt das Tuch weg. Hat sich‘s wohl überlegt. Er lässt mich staubig wie ich bin. Vielleicht gefalle ich ihm ja doch als Staubfänger. Als sentimentales Accessoire in seiner schönen neuen Homeoffice-Welt.

He, was soll das. Er nimmt mich in die Hand. Trägt mich weg. Ich will hier stehen bleiben. Oh je! Nicht doch! Nein, nicht in die Tonne!

Mist, nur eins ist für Staubfänger schlimmer, als entstauben …

Entrümpeln!