Ende der Welt - Die tägliche Glosse Erbgut entschlüsselt

Der Mensch ist wohl das einzige Tier auf der Erde, das umso rätselhafter wirkt, je mehr wir selbst darüber rausfinden. Sigmund Freud konnte uns immerhin schon verraten, was alles in der allerfrühesten Lebensphase geschehen sein musste, um uns lebenslang mit Komplexen und Neurosen auszustatten. Und wir nahmen und nehmen dies gerne hin, denn damit lässt sich Einiges im eigenen Verhalten bequem auf das triebhaft in uns Angelegte zurückführen.

Die alten Griechen hatten es noch leichter, denn sie erklärten das menschliche Gemüt mit dem jeweiligen Mischverhältnis zwischen allen Organ- und Körpersäften eines Individuums, die zunächst ja auch vorgegeben sind. Wir können höchstens homöopathisch oder mit traditioneller chinesischer Medizin versuchen, ein wenig nachzusteuern.

Mit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms – deren zwanzigstes Jubiläum in diese unsere Tage fällt – war die Hoffnung verbunden, mehr, ja, womöglich Alles über unser Leben und Geschick zu lernen. Und auch wenn an der genialen Forscherleistung noch nicht ansatzweise zu zweifeln ist – die Erkenntnisse aus dem sequenzierten Humangenom lassen für den Laien doch zu wünschen übrig: Etwa, dass Mäuse und Menschen zu 99 % genomgleich sind, was nicht nur an den Autor John Steinbeck erinnert, sondern auch an die mittelalterliche Bedeutungslehre, die in allem nur ein Bild für etwas Zweites sah, und – vereinfacht gesagt – uns lehrte, dass eine Maus auch nur ein Mensch ist. Phobiker davon abzuhalten, beim Anblick einer Maus schreiend auf den Tisch zu springen, ist dagegen schon schwieriger.

99,99 % des sequenzierten Genoms sind bei allen Menschen gleich. Das ist erstmal starker Tobak, wenn man sich genauer umschaut. Aufs zweite Hinsehen aber war das die tröstlichste Erkenntnis, die mit der Entschlüsselung des Genoms einherging. Denn wir alle, so lernten wir dankbar, tragen in der Reihung unserer Erbanlagen sogenannte „lange Wüsten“, wo sich kaum etwas findet oder rührt, haben aber auch sogenannte „Hot Spots“ gemein mit unseren Artgenossen, wo, schöpfungstechnisch gesprochen, der Teufel los ist. So ungefähr hatten wir uns das vorher schon gedacht.