Ende der Welt - Die tägliche Glosse Epo und Epik

Zwei gegensätzliche, aber gleich wahrscheinliche Theorien überlassen es am Ende der Öffentlichkeit, was sie glauben möchte oder eben nicht. Geschickte Zweiterzählungen versprechen so Erfolg: Friedrich Zimmermann von der CSU ließ sich Anfang der Sechziger Jahre bescheinigen, seinen Meineid in der bayerischen Spielbankenaffäre im Zustand der Unterzuckerung geleistet zu haben. Und obwohl damit seine Unschuld laut Gericht nicht erwiesen war, bestritt er später noch sieben Jahre als Bundesinnenminister der Law-and-Order-Kategorie.