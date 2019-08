Ende der Welt - Die tägliche Glosse Entschuldigungsmarketing

Entschuldigungen fallen uns nicht leicht, sie gehören aber heute sogar zum täglichen Handwerk von Marketing-Experten. Mercedes zum Beispiel hatte sein neuestes 380 PS-Auto in einem Tweet sinngemäß mit den Worten beworben: „Wenn Ihnen der Sommer noch nicht warm genug war, wird dieser Wagen die Dinge weiter aufheizen.“ Danach brach ein Shitstorm los; viele äußerten mehr oder weniger drastisch ihr Unverständnis für diesen laxen Umgang des Autokonzerns mit der globalen Erwärmung.

Daraufhin setzte sich die Abteilung Entschuldungsmarketing des Autokonzerns in Bewegung. Das ist die Abteilung, die sich vor geraumer Zeit schon bei der chinesischen Kundschaft für ein in der Werbung verwendetes Dalai Lama-Zitat entschuldigt hatte. Diese Abteilung schickte, um die versehentlich aufgeheizte Stimmung in der Social-Media-Welt herunter zu kühlen, schnell einen Tweet nach, in dem sie sich für den Lapsus entschuldigte. Also für die Formulierung mit der Aufheizung, nicht für das aufheizende Produkt. Das eigentlich in der Kampagne treffend beschriebene mobile 380-PS-Heizkraftwerk wurde selbstverständlich nicht vom Markt genommen. Es soll aber in Zukunft dezenter hinter den blumigen Formulierungen der Abteilung Nachhaltigkeitsmarketing versteckt werden.

Leider sind Entschuldigungen weltpolitisch nicht gerade angesagt. Es wäre ja eigentlich mal eine bedenkenswerte Maßnahme des Entschuldigungsmanagements der US-Regierung, den letzten Trump-Tweet mit den Worten zu ergänzen: „Tut uns leid, da ist was schief gegangen mit der Demokratie. Wir haben uns da verwählt, das soll ja woanders auch schon vorgekommen sein. Wir können das Produkt Trump in nächster Zeit nicht ändern, aber entschuldigen uns in aller Form für seine Eigenschaft, die Dinge ständig unnötig anzuheizen.“

Das Entschuldigungsmarketing vieler Institutionen hat wohl gerade Ferien

Oder bei der schwelenden Tanker-Krise mit dem Iran. Großbritannien setzt einen iranischen Tanker fest, Iran dann einen britischen. Jetzt lernt man eigentlich schon im Kindergarten, wenn zwei Kinder sich die gegenseitig die Förmchen klauen, gibt man ihnen zur Lösung des Streits am besten nicht noch eine schwere Metallschaufel in die Hand. Nein, man reicht sich die Hände, sagt „Entschuldigung“ und gibt sich die Förmchen wieder zurück. Aber das Entschuldigungsmarketing vieler Institutionen, vom BDI bis zu den Grünen hat wohl gerade Ferien …

Eigentlich sollten ja alle, einschließlich Mercedes – lieber daran arbeiten, dass wir in absehbarer Zeit gar kein Öl mehr bräuchten, was jeden Streit um die Förmchen obsolet machen und nebenbei der weiteren Aufheizung effektiv entgegenwirken würde.

Zum Schluss nun aber noch ein Hinweis des Entschuldigungsmarketings des Bayerischen Rundfunks: Liebe Hörer und Hörerinnen, wir bitten vielmals um Entschuldigung, Sie zur frühen Morgenstunde mit stellenweise vereinfachenden Gedankengängen behelligt zu haben. Soll aber wieder vorkommen …