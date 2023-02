Ende der Welt - Die tägliche Glosse English for runaways

Dear listeners and listenerinnen, let‘s talk English today. Oder doch lieber Deutsch? In Süddeutschland muss man sich ja zum Glück nicht festlegen, hier gibt es Zwischenformen: Filser-Denglisch. Oder Oettinger-Pidgin. Da ist für jeden was dabei. Nur Outlander, also Ausländer schauen halt in the tube. Aber das soll sich bald ändern. Was kein Asylsuchender zu hoffen gewagt und Günther Oettinger immer befürchtet hat, könnte wahr werden. Die FDP fordert: Englisch muss endlich zweite deutsche Behördensprache werden. There get's ja the dog in the pan crazy! Na gut, man hätte sich als zweite Behördensprache auch ein allgemeinverständliches Deutsch vorstellen können, aber you can't always want what you get, oder so ähnlich.

Englisch als zweite Behördensprache, das hat die FDP bereits im vergangenen Sommer schon mal vorgeschlagen. Nicht aus Nächstenliebe, natürlich nicht, sondern aus Sorge um die Wirtschaft. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels müsse sich Deutschland klar als Einwanderungsland positionieren, hat Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger verlangt. Und weil sie ja auch nicht auf der Burnsoup dahergeschwommen ist und sie weiß, dass das nicht von today auf tomorrow klappen kann, hat sie hinzugefügt: Es gehe ihr darum, "den ersten Anfang zu machen". Okay. Ich bin schon gespannt auf den zweiten Anfang und blicke mit Grausen auf das vorletzte Ende. Wer so souverän und originell mit seiner Muttersprache zu jonglieren in der Lage ist, dem täte ein Sprachwechsel vielleicht tatsächlich gut.

In Bayern gilt nach wie vor Laptop and leatherpants

Aber was will man auch erwarten – in einem Land, in dem einzelne Bundesländer stolz damit werben, alles zu können, außer Hochdeutsch. Ja, ich weiß, mittlerweile hat Baden-Württemberg seinen Slogan globalisiert. Aus dem Ländle ist "The Länd" geworden. Mit Ä. Soviel Nationalkolorit muss sein. Ein erster Anfang, so to say. In Nordrhein-Westfalen ist man schon weiter, da verspricht man "Germany at its best". Das ist schon, um mit Otto Waalkes zu sprechen: English for runaways – Englisch für Fortgeschrittene.