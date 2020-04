Ende der Welt - Die tägliche Glosse Zootieren ist es langweilig

“The zebra in the zoo is suffering from flu!” Mit diesem harmlosen Reim sollte der kleine Wolfram lernen, dass es mit „Zebra“ und „Zoo“ im Englischen stimmhafte Zet gibt. Und sich dann ein scharfes „s“ bei „suffering“ anschließt. Eine Herausforderung, da stimmhafte „s“ im Schwäbischen generell unbekannt sind. Der Erstversuch dürfte sich entsprechend so angehört haben „Se zebra in se zoo in suffering from flu!“

Heute steht ausnahmsweise aber mal der Inhalt im Vordergrund: Das Zebra leidet nämlich an einem Schnupfen. Und wie könnte der Satz heute lauten: „The tiger in the zoo is suffering from Corona“. Da wäre es wieder, auch hier, das C-Wort. In New York wurde bei Nadja, einem vier Jahre alten Tigerweibchen das Corona-Virus nachgewiesen. Die Patientin hat einen trockenen Husten und keinen Appetit. Den einzigen Kontakt hatte sie zu einem Pfleger, der ebenfalls positiv getestet wurde, allerdings ohne Symptome.

Es ist ja auch schwierig in dieser Zeit. Die Zoos, auch der in der Bronx, wo Nadja wohnt, sind schon seit Wochen geschlossen. Nadja suchte wahrscheinlich förmlich die Nähe zu ihrem Pfleger. Jedenfalls scheint das sogenannte social distancing, das zwischen Raubtieren und Menschen ganzjährig eingehalten werden sollte, aus einem unerfindlichen Grund nicht geklappt zu haben.

Die Tiere im Zoo haben im Moment sich selbst, ihr Pflegepersonal und sonst niemanden. Kein Kind, das seine Nase an der Aquariumsscheibe plattdrückt. Entsprechend drehen die Fische ihre Runden und wundern sich. Affen geben sich langweiliger Trübsal hin. Man kann sich das ja irgendwie vorstellen, wie sie zusammensitzen und da rausschauen, wo wir reinschauen und ihre Vorlieben für Aussehen und Gerüche austauschen. Der da, mit seinen zwei Kindern, der riecht ja seltsam. Und die Frau da mit ihrem bunten Kleid, oder was auch immer. Und jetzt gibt’s nichts zu gucken.

Der Pandemie-Blues hat auch im Zoo Einzug gehalten

In Chicago durften sogar schon Pinguine, wenn auch unter Aufsicht den Zoo erkunden und sind im Aquarium vor der Scheibe zu sehen. Interessiert, etwas unsicher, aber Hauptsache bespasst. Denn sonst geht es ihnen wie Kinder. Sie nörgeln rum, gehen sich gegenseitig auf den Keks oder kommen sonst auf dumme Gedanken. Und Home-Schooling kann auch nicht auf Stunden ausgedehnt werden.

Das einzig positive sei, heißt es aus den Kreisen, der Zooverantwortlichen, dass im Moment Frühling ist. Die Balz mal in Ruhe, ohne ständige Beobachtung von außen. Na ja, dann hätte diese Distanz zwischen Mensch und Tier auch ihr Gutes.

Übrigens, es gibt noch einen anderen Reim. Da konnte man das „L“, im Englischen „el“ üben: Late last night I saw a lion. Von wegen: Bis zum nächsten Löwenbesuch wird es dauern.