Ende der Welt - Die tägliche Glosse Endlich wieder Kultur...

Endlich wieder Kultur – waren Sie schon im Museum? Oder in einer Ausstellung? Sollten Sie dieser Tage mal in Berlin vorbeischauen, dann sollten Sie das hier nicht verpassen: Das Disgusting Food Museum. Ein Museum vollgestopft mit widerlichem Essen, zum Anschauen und zum Selberschmecken. Kleine Kostprobe gefällig?

Im Deutschen Museum in München ist man schon sehr weit, wer kennt sie nicht, die Blitz und Starkstromvorführung, da dürfen Wagemutige schon im Käfig zusammengekauert Millionen von Volt an sich vorbeiströmen spüren, bis ihnen die Haare zu Berge stehen. Ich frage mich ja, wann dann endlich der dort ausgestellte Schleudersitz zum Probieren freigegeben wird…die Isar ist schließlich nicht weit.

Auch die Kunst kann erlebbarer gemacht werden. Gnade Gott, in Amsterdam kommen sie erstmal auf den Geschmack: Im Van Gogh Museum! Wenn Sie da den 23. Dezember 1888 nachinszenieren, geht es ihnen an den Kragen. Denn van Gogh soll erst Gauguin mit dem Rasiermesser bedroht haben und dann sich selbst Teile seines Ohrs abgeschnitten haben.

So viele Museen mit so vielen Möglichkeiten

So viele Museen mit so vielen Möglichkeiten. In Hamburg, das deutsche Zusatzstoffemuseum – da könnte man auf die harte Tour mal schauen, worauf man alles allergisch ist.