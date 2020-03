Ende der Welt - Die tägliche Glosse Endlich noch mehr Autos in München!

Die Internationale Automobilausstellung kommt nach München. Es soll eine ganz neue IAA werden. Und wir sind mittendrin im Stau am Mittleren Ring und in vollen U- und S-Bahnen. Eine Glosse von Wolfram Schrag.

Vergangenheit und Zukunft stehen manchmal ganz nah beieinander. Zum Beispiel beim Autofahren: Rechts der Dieselstinker, mindestens schon acht Jahre alt, und daneben der SUV mit Elektroantrieb. Der Diesel bringt es gerade mal auf 90 PS, der Stromer auf über 400. Hilft ihm aber auch nichts, denn beide stehen gerade einträchtig im Stau auf der Landshuter Allee oder auch dem Isarring oder im Petuel-Tunnel. Kurz auf dem Mittleren Ring in München, einer vierspurigen Straße, die einmal um die Landeshauptstadt führt.

Auch wenn es Staus auf dem Frankenschnellweg oder in der Sebastianstraße in Augsburg gibt - die Münchner haben schon was von ihrem Mittleren Ring: Eine Zeitlang war der Feinstaub dort so hoch wie sonst nur noch in Stuttgart. Und dort herrscht besonders dicke Luft. Und kaum eine Straße hat mehr Staus in Deutschland wie eben der Mittlere Ring. Rekorde über Rekorde. Wenn man Autofahrer-Deutschland erleben will, dann hier.

Und jetzt bekommt München auch noch die Internationale Automobilausstellung. Ob allerdings der Mittlere Ring das ausschlaggebende Kriterium für den Automobilverband VDA war, gerade München den Zuschlag zu geben, darf man getrost bezweifeln. Nach 70 Jahren ist die IAA aber aus Frankfurt geflohen. Dort hatten zuletzt fast mehr Klimaschützer gegen die IAA protestiert als Besucher kamen. Dort war die letzte Messe gelesen als Leistungsschau, als Hochamt der Automobilität, wo in riesigen Hallen glänzender Lack und Chrom präsentiert wurde, die teuersten Automobile und jede Menge PS.

In München soll alles anders werden. Die neue IAA soll gar Klimaschutz und Automobil versöhnen, wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder prophetisch twitterte. Und für dieses große Versöhnungswerk reicht natürlich das Messegelände nicht. Die IAA soll auf den Menschen, nun ja, zufahren. Die Messe soll auch in die Stadt und in den Olympiapark kommen.

Hier schiebt sich zwischen Vergangenheit und Zukunft wieder einmal die lästige Gegenwart

Wir sind gespannt. Die Zukunft der Mobilität heißt ja vor allem: mehr Ladestationen. Oder wenn autonom fahrende Busse ihre Runden drehen und immer dann zum Stillstand kommen, wenn wieder ein E-Scooter blöd parkt. Die IAA soll nämlich eine Initialzündung sein, damit sich die Stadt zu einer Smart City verwandelt, sagen die Veranstalter. Die meinen damit nicht den Kleinwagen eines schwäbischen Herstellers. Es geht vielmehr um die intelligente Vernetzung der Verkehrsträger.

Da könnte man sagen: Dann mal ran. Es gibt einiges zu tun. Denn hier schiebt sich zwischen Vergangenheit und Zukunft wieder einmal die lästige Gegenwart. Die Radwege sind eng und zugeparkt, die Straßenbahnen, U- und S-Bahnen voll und der Bus steht im Stau, zusammen mit den restlichen Autokolonnen.

Doch keine Sorge. Smart City ist eine Zukunftsvision. Wir können uns noch Zeit lassen. Damit soll es ja auch erst ab 2021 losgehen. Deshalb ein Vorschlag, der sich quasi sofort umsetzen lässt: Man könnte die Besucher einladen, mit einem autonom fahrenden Auto zum Get Together auf den Mittleren Ring. Ist das smart? Noch mehr Zukunft geht nicht und wahnsinnig viel Vergangenheit gibt es obendrein und kostenlos.