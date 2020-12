Ende der Welt - Die tägliche Glosse Endlich mal Nähe - Kuscheln in Corona-Zeiten

Aha, sagen wir in diesem Jahr immer wieder. Klar, es geht vor allem um die Abstandregeln, neben der Hygiene und der Alltagsmaske. Aber vor allem der Abstand hat es doch in sich. Den Mitmenschen nehmen wir in einem Umkreis von einem Meter fünfzig wahr. Alles was näher ist, bedeutet Gefahr oder Familie. Nur nicht zu nahe.

Früher, da haben wir Bekannte und Freunde mal umarmt, wenn wir uns sahen und die Küsschen hier und dort auf die Wange gab es obendrauf. Und am Händedruck haben wir Menschen taxiert. Wie weggepustet. Bye bye, ihr Hugs and Kisses. Da sehe Markus, Karl oder Christian vor.

Und nun? Wir wissen doch alle, dass es gerade in diesen Zeiten einfach etwas braucht, um Nähe herzustellen. Nähe, auch körperliche, steigert das Wohlbefinden. Weil es nämlich so ist, dass dann das Oxytocin seine Wirkung entfalten kann. Dieses Superhormon, das die Paarbindung stärkt und die Wehen bei der Geburt erst richtig in Gang setzt und nebenbei den Sex unvergesslich macht. Manchmal geht es aber einfach nur ums wohlige Kuscheln. Und auch dann ist Oxytocin im Spiel. Und da bringen uns zwei Erkenntnisse aus diesen Tagen ein Stück weiter.

Auf der Insel Helgoland wurden im Herbst so viele Kegelrobben geboren wie selten

Die erste: Auf der Insel Helgoland wurden im Herbst so viele Kegelrobben geboren wie selten. Mehr als 500 liegen jetzt in ihrem flauschigen Babyfell am Strand herum und lassen sich von den Müttern versorgen. Ganz großes Gefühlskino. Allein der Anblick dieser kuscheligen Familienidylle wird wohl nur ganz abgehärtete Gemüter kalt lassen. Oxytocin strömt und plätschert an die Gestade der Insel und wenn nicht Corona wäre, ja dann könnte man dem Treiben sogar an extra eingerichteten Fotobuchten zusehen. Ausreichend entfernt, um nicht die Kinderstube zu stören und die bis zu 300 Kilogramm schweren Elterntiere in Unruhe zu versetzen.

Die zweite Erkenntnis: Oxytocin kann auch bei Kuscheltieren strömen. Und es muss nicht mal eine Jungrobbe sein, es kann auch ein Hund, ein Schaf oder sogar ein Frosch sein, ganz zu schweigen vom Schlafbären. Und aus diesem Grund kuschelt rund die Hälfte aller Erwachsenen bis ins hohe Alter mit Stofftieren. Das liegt auf der Hand oder besser im Arm. Stofftiere kuscheln quasi auf Aufforderung, sie fragen nicht. Sie haben immer Zeit. Und Kuscheltiere nehmen nichts krumm. Sie lassen sich anschreien und hinterher ist alles wieder gut. Und dieses wohlige Gefühl kann ein Leben lang anhalten, sagen Psychologen. Kuscheltiere sind die perfekten Seelentröster, an die wir uns auch im Erwachsenenalter erinnern.