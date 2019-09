Ende der Welt - Die tägliche Glosse Enden des Tages

„Oh Abend, süßer Abend, welcher den erfreut, / des´ Hände ohne Lüge sagen können: Heut´ / sind fleißig wir gewesen“. So einfühlsam besingt der französische Dekadenzdichter Charles Baudelaire – in Walter Benjamins Übertragung – die wohlig entspannende Stunde der Abenddämmerung. Und Baudelaire fährt fort in seinem Lob des Abends: „Den zähen Forscher, dessen Stirn sich senkt, befreit er / und nieder legt sich der gebeugte Lohnarbeiter.“ Der Reim klingt etwas dreist, aber die Botschaft dringt durch: Je hektischer und im Grunde unverständlicher unsere Arbeitswelt, desto heller glänzt der Abend als die lang ersehnte Tageszeit, wenn wir wieder Überblick gewinnen und Einkehr halten, sei es in uns selbst, sei es zurück in den Schoß von Heim und Familie oder auch ins behagliche Stammlokal.

Es lichtet sich das Alltagsgetümmel, es schweigen Computer und Handy, einen teuren Moment lang kehrt wirklich Ruhe ein. Abendstille überall. Vor diesem Hintergrund hat sich die deutsche Öffentlichkeit einen neuen Lieblings-Anglizismus erkoren: „Am Ende des“ oder „am Ende eines Tages“.

In den Jahren des deutschen Wirtschaftswunders warf einem der cholerische Chef das raunzig-bedrohliche „...und dann ist aber Feierabend!“ hin, und wollte damit den Ernst der Lage herausstellen. Erst heute meint „Feierabend“ nicht mehr „alles aus!“, sondern: Lasst das unbegreifliche Tagwerk am Bildschirm schnellstens hinter euch, springt wieder als freie Menschen ins Feld hinaus. Zu Ende ist ein weiterer dieser Arbeitstage, da wir voneinander zumindest nichts Genaues gesagt bekamen und dennoch handeln mussten.

Man soll den Tag, so sagt´s ein alter Ratschlag, nicht vor dem Abend loben. Denn solange die Sonne noch am Himmel steht, kann immer noch etwas Unvorhergesehenes die Tagesbilanz verhageln. Das greift das biblische „Bleibe bei uns Herr, denn es will Abend werden!“ der verzagten Apostelschar auf.

Abend und Nacht sind heute hell wie der lichte Tag

Seit der Elektrifizierung unserer Umwelt haben Dämmerung und Dunkelheit aber viel von ihrem Schrecken verloren. Abend und Nacht sind heute hell wie der lichte Tag. Und folglich zu Ort und Zeit für tiefere Erkenntnis geworden. „Am Ende eines Tages“, diese uns so liebgewordene Formel, sie leitet die Zusammenfassung ein, die Summe, das abgerundete Gesamtbild, das an die Stelle nichtssagender Momentaufnahmen tritt. Eine Menschheit in ihrer Spätphase macht sich also insbesondere die Dämmerung zunutze, denn solange es noch nicht zappenduster wird, ist auch noch nicht aller Tage Abend.